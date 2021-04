Sanfermines: rueda de prensa a las 11:00 horas sobre la suspensión de las fiestas

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha convocado este lunes a los portavoces de los grupos municipales a una reunión sobre los Sanfermines y ofrecerá una rueda de prensa a partir de las 11:00 horas en la que se abordará la suspensión de las fiestas por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia.

Maya ya dejó caer el jueves a la salida de una reunión entre representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y del Gobierno foral sobre los festejos patronales en verano que suspenderá los Sanfermines.

Rueda de prensa en directo sobre la suspensión de las fiestas (11:00 h):



Señaló el alcalde de Pamplona que a la vista de los datos facilitados en dicha reunión será "absolutamente imposible" celebrar unas fiestas de San Fermín "como las que hemos conocido". Despejado el mayor interrogante, la única duda que quedaba ahora era saber cuándo el Ayuntamiento lo haría oficial.

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, manifestó asimismo el miércoles pasado que este próximo verano "aglomeraciones de gentes como conocemos en relación con las fiestas patronales todo el mundo tenemos claro, no hace falta que lo diga Salud Pública, que por sentido común no se podrán todavía". "Todo lo que signifique aglomeraciones importantes de personas es imposible", manifestó.

El año pasado fue el 21 de abril cuando el Ayuntamiento comunicó la suspensión de los Sanfermines. La protagonista fue la teniente de alcalde Ana Elizalde, que sustituyó en funciones al alcalde Maya, convaleciente en ese momento por la covid, para anunciar en rueda de prensa que no habría fiestas.

Maya comentó que suspender las fiestas "no significa que en Pamplona no vaya a haber nada esos días. No se celebrarían los actos oficiales del programa, pero podría haber otros en la ciudad. La hostelería y las terrazas estarán abiertas, la gente saldrá, y si puede haber alguna actividad cultural compatible con el estado del coronavirus la habrá".

También confirmó que el Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de "un programa de verano". Sobre la posibilidad de que se organicen corridas de toros, Maya rechazó que se celebren durante las fechas de los Sanfermines si estos no se celebran, porque "sería contradictorio, no tendría sentido provocar un efecto llamada" a que se congreguen personas en esas fechas, sería "una trampa". No obstante, reconoció que se resiste a "aceptar que no haya corridas en Pamplona este verano", aunque señaló que es decisión de la Casa de Misericordia.