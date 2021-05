Carla Calvo, la pamplonesa de 17 años que ha escrito un libro de poemas

"Empecé a escribir poesía sin saberlo. De pequeña, se me pasaban por la cabeza pensamientos o frases bastante abstractas y las escribía, hasta que un día decidí unirlas y salió mi primer texto. En 3º de la ESO, me planteé escribir un libro, pero lo veía algo muy lejano y difícil, aunque poco a poco fui creando hasta hoy", relata Carla Calvo Quiles, una joven pamplonesa de 17 años, estudiante de 2º de Bachiller de Artes Escénicas en el IESPlaza de la Cruz, que ayer presentó en la Casa de la Juventud su primer libro de poemas Tempo di sabbia.

Carla utiliza la poesía para proyectar sus emociones y sentimientos negativos, ya que concibe a esta técnica literaria como una alternativa a llorar o estar triste. En concreto, a pesar de tener solo 17 años, el temor al paso del tiempo: "Pienso que se me escapa. Miro atrás y recuerdo todo como si fuera ayer, pero en verdad pasó hace años. Ahí es cuando me agobio y pienso que estoy desaprovechando el tiempo, que lo desperdicio y una presión empieza a invadir mi mente", confiesa.

Afortunadamente, es capaz de vencer el miedo al tempus fugit: "Es verdad que quizás mañana me suceda cualquier cosa y desaparezca de este mundo sintiendo que no he dado todo lo que tenía, pero también he vivido una pequeña parte de mi vida y me queda mucho tiempo que aprovechar", subraya.

La clave, incide, buscar el equilibrio entre ambos pensamientos y asegura que no es tan extraño que a los jóvenes les ronden estos temas por la cabeza: "Creo que somos una generación llena de creatividad y con ganas de hacer y hacer. Nos preocupa no poder llegar a todo".

El título – Tempo di sabbia, que en castellano significa tiempo de arena– es una metáfora que refleja adecuadamente el fondo de la obra: "Al coger arena con la palma de la mano y cerrarla, se escapa entre los huecos, como el tiempo transcurre sin poder evitarlo. Un viaje inexistente, por lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá", reflexiona.

¿Y por qué el título en italiano? Porque cuando era pequeña, con cuatro años, Carla aprendió a tocar el violín y algunos tecnicismos en música son en italiano. "La música ha formado un gran papel en el proceso de la poesía", comenta.

Poesía intensa



En Tempo di sabbia los lectores van a encontrar "un espacio donde poder reflexionar con ellos mismos" y se sumergirán en sus "pensamientos más negativos o dolores que arrastran para poder buscar otra interpretación y dar una vuelta a todos los problemas. Incluso puedes centrarte tanto en ese dolor que te llegue a invadir para después explotar", asegura.

Carla apuesta por este tipo de poesía tan intensa porque confiesa que está cansada de ver a poetas que se quedan en lo superficial o que simplemente describen lugares o paisajes. "Creo que ahora necesitamos emociones fuertes y poder sentir. ¡Y qué mejor manera que con la lectura!", finaliza.