El contenedor de tarjeta: desde este lunes visitas a los domicilios de Mendillorri y Sarriguren

Desde este lunes 70 informadores visitarán los domicilios de Mendillorri y Sarriguren, 10.080 viviendas y casi 457 establecimientos en el inicio de la campaña informativa para la implantación del contenedor de tarjeta electrónica. Este programa de comunicación del ente comarcal va a ser muy extenso, debido a que se trata de una de los cambios más históricos en materia de residuos que implanta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

SABER MÁS El contenedor de apertura con tarjeta comienza a implantarse en octubre en Mendillorri y Sarriguren y después se extenderá a toda la Comarca

El contenedor de tarjeta se va a destinar a la fracción orgánica (el contenedor marrón) y al resto, que ahora será gris en vez del verde actual. En la práctica, este cambio supone la desaparición de la llave de apertura del contenedor marrón, pero, aún más, los nuevos contenedores solo podrán abrirse con tarjeta o con la aplicación móvil, por lo que el cambio implica a toda la ciudadanía.

Se calcula que en esta primera fase, se llegue a una población de 26.525 personas de estas dos zonas, aunque antes de que acabe el año, con las dos fases posteriores, entre octubre y diciembre, se extienda en total a 31.769 domicilios y 3.374 establecimientos, lo que supone una población total de 66.956 habitantes.

Los hogares de Mendillorri y Sarriguren han comenzado ya a recibir una carta de la MCP para avisarles de la transformación del sistema de recogida, cuyo principal objetivo es avanzar en la recogida selectiva de la materia orgánica, el principal talón de Aquiles. "Necesitamos seguir avanzando", porque "si bien hemos logrado recuperar 8.745 toneladas de materia orgánica en 2020 mediante el contenedor marrón, la realidad es que apenas reciclamos el 18% del total de residuos orgánicos que producimos".

Se trata de un reto muy importante, "si queremos alcanzar para el año 2027 el objetivo de recogida del 70% que señala el Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra", se informa.

SEIS ETAPAS INFORMATIVAS

La implantación de los contenedores de tarjeta (el plan piloto ya se hizo en 2018 en Azpilagaña y Nuevo Artica) comenzará el 18 de octubre en Mendillorri y Sarriguren, Ensanches y Beloso (1 de noviembre) y Lezkairu, Arrosadia, Erripagaña y Mutilva (15 de noviembre), en este último caso, mediante la puesta en marcha también de la recogida neumática, y continuará después de forma paulatina hasta el 2023 por todos los barrios de Pamplona y municipios de la Comarca. En total, se van a sustituir 4.325 contenedores, y se van a repartir 350.000 tarjetas en 175.000 domicilios y establecimientos.

En cada nueva ubicación, se van a llevar a cabo hasta 6 etapas informativas. En la primera de ellas, de una semana de duración, se realiza el envío de las cartas y, posteriormente, durante dos semanas, se lleva a cabo el reparto de las tarjetas y de los códigos de acceso a la app en el caso de los contenedores con las visitas a los hogares que ahora comienzan. Los informadores acudirán una primera vez, y, si no hay nadie, dejarán un mensaje para acudir una segunda vez.

En las dos semanas siguientes, se habilitarán puntos informativos para que las personas que no han podido recibir a los informadores puedan recoger sus tarjetas, y aquellas que no puedan ser entregadas serán remitidas mediante buzoneo. Toda la información puede conocerse en www.mcp.es.

EL POST IT



Evitar el bolseo. La ciudadanía va a tener que acostumbrarse a la utilización de la nueva tarjeta de apertura, ya que, de lo contrario, no podrá abrir el contenedor. Y dejar la bolsa en el suelo no es una opción. Según la Ordenanza de Residuos el bolseo puede conllevar una multa.

El uso o no de la tarjeta no se sanciona. Las sanciones serán las derivadas al depósito de bolsas y voluminosos en la calle, no al uso de la tarjeta. La adscripción de la tarjeta a un domicilio solo computa a efectos estadísticos.

DE INTERÉS

En Mendillorri

y Sarriguren

LAS VISITAS

Del 20 de septiembre al 2 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00. Los sábados, de 9.20 a 14.30.

Puntos informativos

Del 4 al 17 de octubre.

- Mendillorri Norte. Texto

- En Mendillorri Norte, calle Concejo de Ardanaz con c/ Señorío de Echalaz (junto al punto limpio de Mendillorri).

- Mendillorri Sur. En Mendillorri Sur, en la calle Concejo de Sarriguren 3 (junto al Civivox de Mendillorri).

- Sarriguren. En la C/Bardenas Reales, 78.

El horario, de lunes a viernes, de 10 a 20.30 horas y sábados y domingos, de 9.30 a 14.30.

A pie de contenedor

Del 18 al 30 de octubre.

Horario. De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00, de lunes a viernes. Los sábados, de 9.30 a 14.30.

LA CAMPAÑA

1,1

Millones cuesta la implantación del contenedor de tarjeta este otoño hasta diciembre. 680.000 cuestan los contenedores con cerradura y 486.500 euros las acciones informativas.

LOS CAMBIOS

El nuevo sistema

1. La llave del contenedor de materia orgánica se sustituye por apertura de los buzones con tarjeta magnética.

2. Con la tarjeta se abre el buzón de materia orgánica y el de resto. Los contenedores de vidrio, papel, envases y ropa no estarán cerrados.

3. Dos tarjetas recibirá cada domicilio o establecimiento asociadas a la dirección, que permitirán registrar los datos de su utilización.

4. El color gris identificará a la fracción resto, hasta ahora verde.

5. Tarjeta también para el TUC: La nueva tarjeta para abrir los contenedores servirá también con tarjeta del Transporte Urbano.