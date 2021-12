Asiron: "La mayoría progresista debe tomar las riendas"

pamplona – El portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, señaló que es "muy difícil" apoyar estas cuentas cuando el alcalde "de todos los pamploneses dejó de serlo un minuto después del discurso de investidura y se jacta de no hablar con el primer partido de la oposición. No se de quién es ya el alcalde cuando no concita ningún apoyo mas allá de su grupo e incumple sistemáticamente las promesas que hizo en campaña a sus propios votante", manifestó.

En este sentido, Asiron hizo un llamamiento a la "mayoría progresista" a que "tome las riendas presupuestariamente y enderece de cara a 2022 la deriva caótica de esta lamentable alcaldía".

El portavoz abertzale acusó a Maya de echar "tinta de calamar" para intentar "tapar sus fracasos" con el rechazo de los presupuestos. Criticó que, consciente de que no se iban a aprobar las cuentas, se ha presentado "un bodrio repetitivo, irreal y malintencionado" con el objetivo de "impactar contra el Gobierno de Navarra". Además, reprochó el "intento de pucherazo presupuestario al tratar de acompasar los ritmos de los presupuestos para coincidir con el periodo de interinidad" entre la salida de Abaurrea y la entrada de Garbiñe Bueno.