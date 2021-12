Esporrín: "Ahí estaremos para aprobar lo bueno para Pamplona"

pamplona – La socialista Maite Esporrín consideró que los presupuestos son "continuistas, no aportan nada nuevo, son irreales, se basan en ingresos ficticios". Aunque valoró las enmiendas como la gratuidad de las escuelas infantiles o los bonos al comercio, acusó al gobierno municipal de incumplir el pacto presupuestario en enmiendas como las de "vivienda social, Pío XII, Paseo Sarasate o Caídos".

Igualmente, afeó que las cuentas de Navarra Suma contemplan un incremento del 7,28% que "no se corresponde con la realidad" porque "de sobra era conocido que en el próximo año se iba a aprobar un nuevo reparto de fondos públicos para las entidades locales, lo cual no supone los 6 millones que han incorporado al Presupuesto sino 1,7 millones menos". Y censuró que se ha hecho "caso omiso" con "la burda excusa de que todavía no se habían aprobado cuando era conocida la postura favorable de la mayoría de los grupos" del Parlamento.

A pesar del rechazo de las cuentas, la portavoz del PSN destacó que "seguiremos trabajando por el bien de Pamplona" y "ahí estaremos para aprobar cuentos asuntos consideremos buenos para Pamplona".