El PSN de Pamplona denuncia la "nefasta" gestión del alcalde Enrique Maya de cara a Sanfermines

La portavoz del PSN de Pamplona, Maite Esporrín, ha valorado este miércoles las diversas polémicas provocadas por el equipo de Gobierno, y en concreto el alcalde Enrique Maya, acerca de Sanfermines.

De modo cronológico, la portavoz ha comenzado citando algunas de las ocurrencias a las que, "por desgracia, ya nos tiene acostumbradas". "Como aquella idea, de un amigo suyo, de ampliar los Sanfermines, la eliminación de la votación popular para el chupinazo o el anuncio de un macroconcierto, que ni siquiera tenía cerrado y que finalmente no se podrá hacer, provocando confusión y frustración ciudadana", ha añadido.

Además de esto, Maya se ha dedicado "ha generar problemas donde no los había", como por ejemplo el caso de prohibir este año las carpas de los establecimientos de Labrit, que "no solo eran un lugar de referencia para los ciudadanos desde hace 32 años, sino que suponía puestos de trabajo y un lugar más para poder diversificar la fiesta".

Sin embargo, ha decidido crear en la Plaza del Castillo una especie de "discoteca gigante reduciendo toda la programación cultural a un dj", una actividad que "previsiblemente dificultará el paso e incrementará el botellón y la suciedad en la plaza". "Además, son barras insalubres al no contar con agua corriente ni desagüe", algo que incumple la normativa sanitaria (Ordenanza de Higiene Alimentaria municipal).

Unido a esto, "Navarra Suma también ha optado por modificar otros espacios, perjudicando a colectivos como los de la Diversidad, que este año han sido expulsados de Antoniutti a Trinitarios, o negándose a escuchar las alternativas, que podrían ser aceptables, de Herri Sanferminak".

Siguiendo con otros cambios sin razón, Esporrín ha citado que "el tema de la igualdad y la lucha contra las agresiones sexistas sigue sin resolverse, ya que no conocemos cómo se realizará la comunicación y los puntos de apoyo para las mujeres, así como la prevención que se va a llevar a cabo".

Llegados a este punto y viendo el despropósito generado, los socialistas se preguntan por "aquel desaparecido técnico que se contrató para Sanfermines, que ni siquiera conocemos ni hemos sabido qué propuestas ha realizado para esta edición". Y denuncian una vez más "el oscurantismo y la unilateralidad de todas las acciones, ya que ninguno de estos hechos ha podido ser analizado debidamente por el resto de grupos políticos".

"Está claro que se ha apostado por propuesta banales que no han sido solicitadas por la ciudadanía, sin escucharla y solo por lograr un protagonismo artificial", ha criticado Esporrín, a lo que ha añadido que "no se puede mantener esta forma de actuar de modo unilateral, haciendo el ridículo y creando una imagen de Pamplona que no corresponde a lo que han sido Sanfermines, eliminando espacios históricos para la ciudadanía sin dan respuesta ni argumentos para hacerlo". "Ha perdido el tiempo en estos tres años, improvisando, en vez de trabajar para mejorar y relanzar la imagen de los Sanfermines", ha sentenciado.

Dicho esto, la portavoz aseguró estar convencida de que "la ciudadanía está por encima de las ocurrencias de Maya y que hará que estos Sanfermines, después de dos años sin poder llevarse a cabo por una terrible pandemia, sean magníficos para todos y todas".