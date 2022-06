Adjudicado el contrato de asistencia técnica para la gestión del Plan de Apoyo a Mercados y Zonas Comerciales Urbanas 2021 – 2022

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de un contrato de asistencia técnica para la gestión del Plan de Apoyo a Mercados y Zonas Comerciales Urbanas 2021 - 2022, en el que ya trabaja el Ayuntamiento de Pamplona. Se trata de un plan integral con 26 medidas, divididas en cinco ejes de trabajo, que busca la mejora de la competitividad, incentivar y sensibilizar a la población en favor del consumo en el comercio local y la mejora de la accesibilidad de en las zonas con dotaciones comerciales.

El trabajo de la adjudicataria consiste en el diseño y puesta en marcha de un modelo de seguimiento, control y evaluación del proyecto, en la elaboración del cuadro de mando de ese proyecto, en la elaboración de informes y memorias, el soporte en la gestión de licitaciones y contrataciones, el soporte en el diseño y ejecución de las actuaciones y en la gestión de agenda y reuniones y, por último, el asesoramiento y soporte general en todas las materias relacionadas con las actuaciones previstas en el proyecto y el soporte para la redacción de solicitudes a las nuevas convocatorias de comercio del año en curso.

Esta asistencia técnica la llevará a cabo la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, adjudicataria del contrato, que cuenta con un importe de 51.000 euros. El desarrollo del plan, no la asistencia técnica cuyo presupuesto asume el propio Ayuntamiento, se enmarca en la financiación europea a través de los fondos Next Generation EU vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Las medidas y acciones del plan cuentan con un presupuesto total de 2.887.585 euros. La ayuda concedida de los fondos Next Generation asciende a 1.909.151,20 euros.

Medidas y actuaciones



Este plan de apoyo se ha diseñado inspirándose en el Plan Estratégico del Comercio de Pamplona 2017-2021, que debía ser actualizado atendiendo al nuevo escenario tras la pandemia de la COVID-19. El Plan de Apoyo a Mercados y Zonas Comerciales Urbanas Se estructura en torno a 5 ejes programáticos, con medidas para resolver las necesidades del sector, basándose en concepto como la digitalización, competitividad, modernización o accesibilidad, situándolo como un sector estratégico en su desarrollo sostenible a largo plazo. Esos ejes son: mercados municipales, desarrollo económico y competitividad, transición energética y sostenibilidad, dinamización y promoción comercial, y urbanismo comercial.

En 13 de las 26 acciones previstas se ha trabajado o se está trabajando ya desde el propio Ayuntamiento de Pamplona y desde la empresa municipal Comiruña. Son acciones como la reforma del Mercado del Ensanche; la reurbanización y ensanchamiento de aceras en ejes comerciales; celebraciones como el Día del Libro y la Flor, el Mercado Medieval del Privilegio de la Unión o la Semana del Producto Local; el Plan de Marketing de los Mercados Municipales; la implantación de wifi y señalética digital en los mercados, entre otras.

En las otras 13 será necesaria la participación de la asistencia técnica y en 9 de ellas tendrán responsabilidad directa en su diseño, puesta en marcha, desarrollo y seguimiento. Son proyectos como la formación en los puestos de los mercados para reducir residuos y consumos, campañas de apoyo al consumo local, digitalización o un servicio de asesoría y formación a comercios sobre mejora de eficiencia energética. Asimismo, se prevén inversiones en la mejora de accesibilidad universal a través de señalética comercial digital accesible y para elementos de ornamentación urbana en ejes comerciales de alta densidad. El presupuesto para estas trece medidas vinculadas al contrato de asistencia técnica alcanza los 415.000 euros, de los 228.000 se corresponden con las 9 acciones con responsabilidad directa.

Cinco ejes estratégicos



El trabajo relativo a mercados municipales recoge acciones específicas de la mejora de la competitividad y su promoción, el proyecto de mejora de las instalaciones del Mercado del Ensanche para una mejor climatización y uso más eficiente de la energía, así como las obras de adecuación de los locales exteriores del edificio del mercado para su embellecimiento y accesibilidad. En cuanto al eje de desarrollo económico y competitividad, las acciones previstas buscan favorecer los resultados económicos y la competitividad de los comercios de las zonas urbanas de alta densidad comercial de Pamplona.

El eje de transición energética y sostenibilidad cuenta con acciones encaminadas a fomentar un menor consumo de recursos energéticos y una menor generación de residuos por parte de los comercios de las zonas urbanas de alta densidad comercial de Pamplona. En la dinamización y promoción comercial se incluyen medidas encaminadas a hacer atractiva la visita por motivo de compras a las distintas zonas urbanas de alta densidad comercial de Pamplona. En el urbanismo comercial se recogen acciones encaminadas a que el espacio urbano de las áreas comerciales sea el más apropiado para acoger comercios y clientela tanto en sentido estético (embellecimiento urbano) como en cuanto a conveniencia (accesibilidad y movilidad) y normativa (usos permitidos).