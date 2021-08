Los playmobil se van de fiesta en Falces con Rubén Garde

Darle vida a cosas inanimadas o, al menos, aparentarlo. Eso es lo que desde unos años a esta parte hace Rubén Garde Domeño, falcesino de 15 años, con las figuras de playmobil. Sus vídeos, en los que recrea los actos y celebraciones más significativas de la localidad ribera, tienen un gran tirón en Internet y de hecho, esta semana que deberían estar celebrando las fiestas patronales, está subiendo todos los días un clip hecho con añoro, mimo y mucho cariño.

Con la técnica de stop motion, explica, monta vídeos fotograma a fotograma con los que aparenta el movimiento de los objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

Aunque no recuerda cuándo comenzó su afición por estas figuras, explica que fue en el año 2018 cuando empezó a hacer los primeros montajes. "Eran muy sencillos, utilizaba una App que hacía la edición. Sin embargo, y a raíz de la pandemia, fui informándome y buscando ideas nuevas. Desde entonces he ido haciendo cosas de mayor calidad. Empecé colgándolos en Facebook, pero ahí tenían poca repercusión y solo lo veían ciertas personas, así que me decanté por abrir un canal de Youtube y crear Rubén Producciones".

La mayoría de vídeos que hace son de Falces aunque también ha hecho alguno de Villava, que es donde estudia. En esta semana tan especial para los falcesinos se propuso subir un vídeo por cada uno de los diez días de fiestas; el sábado representó el cohete, el domingo la procesión y la Salve, un vídeo de cerca de 10 minutos para el que tuvo que hacer más de 700 fotografías, el lunes hubo un especial del Pilón, y este martes realizó un especial con todo lo que ha acontecido este año. El miércoles se lo dedicó al Día del 'Muete', el jueves hizo un vídeo comparando los escenarios reales con los ficticios, y el viernes, un clip de las no fiestas. Además, el sábado le toca el turno a la Feria del Pilón, el domingo, al pobre de mí, y el lunes, a la despedida de los gigantes.



La producción

Todas las producciones cuentan con un guión previo preparado con todo detalle; Garde simula un programa de televisión, 'Falces TV Directo', presentado por tres periodistas que van dando paso a los actos más destacados. Además, incorpora voces en off, música e incluso hace que los playmobil, si tienen que cantar, muevan la boca. Eso sí, ríe, "en todos los montajes hay alguna figura que se cae y hace efecto dominó".

Con una duración por lo general de cerca de tres minutos, Rubén programa la publicación de los vídeos para no tener que estar siempre pendiente. Y es que, explica, cada uno de ellos tiene una hora determinada para su puesta de largo con el objetivo de que tengan más repercusión y de que no se alejen mucho de la hora a la que tendrían lugar en la realidad.

En los escenarios; la plaza consistorial, el Pilón, la iglesia o la placeta Maya no falta ni un solo detalle y es que él mismo los ha fabricado utilizando las propias cajas de los playmobil; les da la vuelta y las pinta y customiza. Fue a raíz de la exposición en la que participó con motivo de las I Jornadas de Agroturismo cuando completó los decorados y los dotó de mayor realismo. Por otro lado, las fotografías, desvela, las hace con el móvil y con luz natural, salvo en raras ocasiones cuando coloca pequeños focos, y después hace la edición y el montaje con el ordenador.

Además de fiestas, también hace vídeos para el Salvador, en Navidad (Olentzero, cabalgata y las campanadas), así como en carnaval, en Semana Santa y en la Juventud.

Personalización

Para encontrar los muñecos específicos utiliza y adapta los que tiene y, además, en algunos casos concretos los ha pedido por encargo. De hecho, la Virgen de Nieva y una pareja de dantzaris los tiene con las vestimentas originales de Falces, algo que espera hacer con los Reyes Magos.

De momento, Rubén tiene claro que esto es un hobby, sin embargo, y aunque aún le quedan unos años para enfilar su futuro, cree que no distará mucho del mundo audiovisual o del periodismo. Lo que sí tiene en mente es hacer es un vídeo con los playmobil en los escenarios reales. "Es un sueño que tengo y creo que quedaría muy bien", concluye.