Carretón con soga para los txikis de Lodosa con la vista puesta en octubre

Toro con soga sí o toro con soga no. Hasta este martes la respuesta parecía clara pero ahora, y tras las últimas noticias vertidas por el Gobierno, los lodosanos están revolucionados ante la posibilidad de poder celebrar este festejo taurino aunque no sea en su fecha habitual. Y es que este jueves la localidad ribera debería celebrar el comienzo de las fiestas de Las Angustias, cuatro días en los que este particular encierro llenaba las calles de gente y alboroto.



La peña Lodosa por el Toro, explica su presidente Antonio Campo, no se resigna a que los más pequeños olviden esta tradición y el viernes, sábado y domingo a partir de las 19.30 horas sacarán el carretón con soga. La idea, insiste, es que los txikis puedan tener su espacio de ocio así como lo han tenido los jóvenes o adultos con otras actividades de la agenda local.



Por este motivo, y con la salida desde el lugar de costumbre, desde el cajón desde donde saldría el toro ensogado, bajarán hasta 'el pollo' para después volver por la calle de atrás. La carrera será en sentido de la circulación por lo que, de la mano de los municipales, cortarán el tráfico durante muy pocos minutos.



Para conmemorar estos días no festivos también han colocado la soga en los portales del Ayuntamiento y, además, han vuelto a hacer un recorrido fotográfico con grandes paneles que rememoran las Angustias; toro con soga, degustación de pimientos, etc. Lo que tienen claro que no van a hacer es abrir la sede durante este fin de semana.



Festejos taurinos en la calle

A pesar de no poder disfrutar de estos días tan especiales, los miembros de la peña ya miran de frente a octubre. "Hasta ahora, y con la normativa en la mano, sabíamos que no podía haber toro, pero lo cierto es que en junio, antes de que los casos subieran, pensábamos que sí lo iban a permitir. Nosotros siempre hemos pensado que este año íbamos a sacar algún toro y teníamos esa ilusión aunque luego el verano fue duro y vimos que en las Angustias era muy difícil. Desde luego que si nos lo permiten, habrá toro con soga porque tenemos que avanzar y aunque quizás no sea como lo conocemos. Hay que ver el cómo".



Ilusionados, Campo recuerda que "lo primero lo tiene que aprobar el Gobierno, y después tiene que salir publicado porque puede que haya restricciones que nos lo impidan, habrá que leer la letra pequeña. Hemos tenido muchas reuniones con el Ayuntamiento para valorar hasta cuándo estábamos a tiempo de celebrar este festejo porque está claro que ellos tienen la última palabra, pero por nuestra parte que no quede el ofrecimiento".

Por su parte, la alcaldesa Lourdes San Miguel asegura que "la intención del Ayuntamiento es hacerlo siempre y cuando se cumpla con la normativa y requisitos que nos pidan y siempre y cuando guarde una esencia mínima con el toro con soga que todos conocemos". En cuanto al número de toros que podría haber y a las fechas, reitera que "aún no se sabe nada, en cuanto se pronuncie el Gobierno tendremos que ver qué nos piden y ponernos a trabajar".



De acuerdo con Policía Foral, hasta Lodosa se acercan cada año unas 4.000 ó 5.000 personas para disfrutar de este festejo y "aunque será difícil controlar las medidas, la gente es precavida", asegura Campo.

Este sería un colofón a un año en el que la peña ha retomado poco a poco su actividad; abrieron el bar de la plaza de toros durante los espectáculos taurinos que hubo este verano y, aunque uno de ellos se suspendió, lo retomarán el próximo 2 de octubre.