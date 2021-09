Lodosa se queda sin toro con soga por segundo año consecutivo

El Ayuntamiento de Lodosa ha anunciado algo que era un secreto a voces; la suspensión de las fiestas de las Angustias y, por lo tanto, la cancelación del toro con soga por segundo año consecutivo. De acuerdo con la alcaldesa, Lourdes San Miguel, se trata de una decisión que han consensuado con los miembros de la peña Lodosa por el Toro y que toman porque "ahora mismo la normativa no nos lo permite y, además, no procede. Es algo que todos los vecinos sabían pero, de esta forma, evitamos bulos o malos entendidos".



Será la cuarta vez que Lodosa se queda sin toro con soga, una cita de la que ya hay constancia en 1854; la primera vez que se interrumpió el festejo, declarado Fiesta de Interés Turístico de Navarra, fue durante la Guerra Civil, la segunda, en 1968 tras la muerte de Angustias Irisarri, y la tercera, el año pasado.



"La vacunación está funcionando y nos permite avanzar y ser optimistas a futuro, no podemos obviar, ni dejar de agradecer, el gran esfuerzo que para llegar a este punto han realizado los profesionales de nuestro centro de salud, del sistema sanitario en general y el voluntariado implicado en este proceso de vacunación masiva: Protección Civil, Cruz Roja y trabajadores municipales. Con estos avances positivos se mantuvieron ciertas esperanzas de que la situación en estas fechas permitiría, aunque fuese de forma condicionada, disfrutar de nuestras fiestas, pero la realidad supera nuestros deseos. La dolorosa decisión de suspenderlas es obligada y lo hacemos con la convicción de que nos beneficiará para que podamos disfrutar plenamente de nuestras mejores costumbres en un futuro cercano", apuntan desde el Consistorio.



El comunicado concluye recordando la "importancia de no relajarnos en la toma de medidas de protección, así como de seguir siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias a la hora de planificar nuestras relaciones personales y sociales".



Un año más, eso sí, volverán a colocar los seis grandes paneles con imágenes de estos días tan especiales para los vecinos en diversos puntos del casco urbano con los que simulan un pequeño recorrido; en la salida del toro, en la iglesia de Montserrat, en la casa de cultura, en el kiosko y en la plaza de toros.



Actos musicales

Para paliar esta falta de festejos, desvelaba la alcaldesa, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de ampliar la agenda cultural 'Lodosa a tu aire' una semana más. Y es que, en principio, este sábado cerrarían la programación los conciertos en el Ferial desde mediodía de La Mala Pékora, Askatu Etxera en la Kotxera y Atrako Kriminal.



Sin embargo, el jueves, y dentro del curso monográfico en torno a la figura del poeta lodosano Ángel Martínez Baigorri, habrá un recital de poesía y música en el auditorio de la casa de cultura. Además, el sábado a mediodía actuará la banda de música en el kiosko y por la tarde, de 19.30 a 22.30 horas, habrá una orquesta en el Paseo con La Principal. Los eventos los cerrará el domingo a las 13.00 horas el grupod de jotas Voces Riberas.

El Ayuntamiento, además, ha desvelado que el primer fin de semana de octubre celebrará, adaptándose a la situación, la exaltación del pimiento del piquillo de Lodosa. Aún están trabajando en los actos pero lo que sí habrá será un mercado de y puestos de venta de pimientos.