Lodosa | El estudiante navarro Pablo Álvarez vuelve a ganar el concurso de inglés 'The big challenge'

El lodosano de 14 años Pablo Álvarez Gastearena lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ser por segundo año consecutivo el mejor navarro (y esta vez el séptimo del país) en el concurso 'The big challenge', una cita que mide los conocimientos de inglés entre los alumnos de 1º a 4º de la ESO.

El IES Pablo Sarasate, explica, les volvió a animar para que participaran en la cita que se desarrolló en horario escolar. "Esta vez me lo volví a tomar como un juego porque me parecía imposible volver a ganar y, de hecho, mi sensación al acabar fue la de que lo había hecho muchísimo peor que la otra vez, así que cuando me dieron los resultados no me lo creía, me puse muy contento".

El concurso consiste en responder a una serie de preguntas sobre gramática aplicada al día a día y a otras en las que había que escuchar audios y responder (Grammar y Listening), y conforme contestas van subiendo o bajando el nivel y la dificultad. "Me sorprendió que había alguna pregunta de cultura y literatura inglesa, que se supone que eso ya se da en unos niveles más altos. La verdad es que no estudié porque estábamos con las pruebas diagnósticas; el día de antes me metí a la App y jugué un poco, pero nada más". El año que viene, apunta, espera que le dejen volver a participar.

El inglés, explica, lo practica desde los 5 años y siempre ha compaginado las asignaturas que daba en el colegio en este idioma con clases particulares; ahora va dos días a la semana a Eacademy Lodosa y su idea es preparar ya el B2 . Además, en su día empezó a leer en inglés, sobre todo la saga de Harry Potter escrita por J. K. Rowling, así como a ver series en versión original.

Ahora está muy ilusionado puesto que, después de ir cinco días a Eslovenia con el instituto y un amplio grupo de compañeros, se va a marchar a finales de mes tres semanas a Irlanda. "Me apetece mucho, estoy muy ilusionado, a ver cómo se me da. Me han dicho que puede que me cueste un poco el acento al principio, pero que no me preocupe, así que con muchas ganas".

otras actividades Con 2º de la ESO ya en el bolsillo, comenta Pablo que le gustaría empezar con otro idioma, con el euskera o francés, y que le encantaría hacer un curso escolar entero en el extranjero, en un país de habla inglesa.

En el instituto, además, sigue con la optativa de robótica, una asignatura que le gusta porque "me permite hacer cosas que parece que son imposibles como, por ejemplo, programar una puerta corredera, que crees que solo se puede hacer en una fábrica y no es así".

Además, y de cara al futuro, sigue firme con su idea de estudiar Biomedicina "para poder hacer vacunas y medicamentos y así ayudar a la gente".

Y, por si todo esto fuera poco, Pablo ha acabado Lenguaje Musical, aunque quiere seguir con el piano, y le encantaría apuntarse a clases de ukelele, ha retomado la natación y el teatro y los sábados va a Logroño a hacer una especie de actividad de estudio; "es como alargar un día el instituto".

los detalles

El resultado. Primero de Navarra y séptimo del país con 336.25 puntos sobre 350.

El concurso. Preguntas en inglés sobre gramática aplicada al día a día y audios.

El inglés. Va a una academia dos días a la semana y ve series y lee en inglés. A finales de junio se va tres semanas a Irlanda.

Extraescolares. Va a piano y ha retomado la natación y el teatro.

inesperado

pablo álvarez "volví a tomármelo como un juego porque me parecía imposible volver a ganar, pero muy, muy contento"

El lodosano asegura que su sensación al terminar fue la de que le había salido mucho peor que la otra vez.