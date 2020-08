Lakuntza celebra sus no fiestas desde la responsabilidad

Aunque el Ayuntamiento suspendió los festejos, ha organizado diferentes actos para que estos días no sean como los demás

De una forma muy diferente y desde la responsabilidad, los y las lakuntzarras celebran estos días sus no fiestas lejos de la plaza, el corazón de este pueblo que ya mira con ganas las fiestas del año que viene con la esperanza de que haya finalizado esta pesadilla. Pero el Ayuntamiento ha querido que estos días no sean cómo los demás y ha organizado diferentes actividades con el foco puesto en las medidas de seguridad y por tanto, lejos de las aglomeraciones, evitando los encuentros y contactos; todo lo contrario de lo que representa la fiesta.

Las celebraciones tenían que haber empezado el sábado y ese día no faltó la música de las gaitas para alegrar la mañana. Aunque al mediodía no hubo cohete desde el balcón de la casa consistorial, que ahora luce un cartel bien grande en el que se invita a ponerse la mascarilla, no faltó el recibimiento a los niños y niñas nacidos el pasado año. Y es que el Ayuntamiento quiso darles la bienvenida con la entrega de pañuelos festivos, la presentación oficial de la quinta de 2019. Estaban convocados 17 txikis: Ane Razkin Galarza, Kiara Asurabarrena Katarain, Laia Razkin Martínez, Ander Ondarra Saralegi, Nahia Zubillaga Igeltz, Unax Lopetegi Luis, Enara Pazos Menta, Jakes Zabalo Etxeberria, Eukeni Razkin López, Valeria Barrilero Mayo, Ekai Rekalde Berastegi, Elaia Claver Montero, Sarabe Ondarra Lopez de Zubiria, Laia Olano, Alaia Alonso Sanz, Aitor Martínez Razkin y Amalur Igeltz Mondragón. Con las mascarillas bien puestas y guardando siempre que era posible la distancia social, los txikis recibieron sus pañuelos de manos del alcalde, Patxi Razkin, una escena muy diferente a la de otros años, cuando sobre el escenario los entregan representantes de los colectivos que forman parte de la vida social, cultural y deportiva de Lakuntza. En esta ocasión también recibieron un libro dedicado por el alcalde.

En el primer día de estas no fiestas tampoco hubo auzate, almuerzos que se ofrecen en la plaza. De otra manera, el Ayuntamiento invitó a un hamabietako con buen queso de pastores de la zona con la entrega de cuñas de queso a todos los hogares de Lakuntza, es decir, las viviendas habitadas, 550 en total. El queso llevaba un mensaje, Laster elkar ikusiko dugu, nos veremos pronto, un deseo compartido por todos y todas.

Además, esa primera noche se llenó de luces y colores con un espectáculo de fuegos artificiales de la mano de Pirotecnia Oscense y Pirotecnia Fiesta desde el campo de fútbol de Itxesalde. Si bien los vecinos y vecinas de la parte alta del pueblo pudieron disfrutar del espectáculo desde sus casas, para aquellas personas que no tenían esa suerte, se habilitó una zona marcada con el fin de respetar la distancia de seguridad.

El domingo se realizó un pequeño homenaje a los mayores, otro de los actos que no falta en el programa habitual. Sin comida en la plaza, el alcalde, Patxi Razkin y el concejal de Cultura y Fiestas, Aitor Gartzia con la compañía de Iñaki al acordeón, se acercaron a la casas de los homenajeados, nueve vecinos y vecinas que este año cumplen 82 años. Eran Isidoro Lopez de Zubiria Goikoetxea, Mercedes Lazkano Azpiroz, Adela Montes Pérez, Ricardo Palacios Alonso, Eusebio Razkin Iribarren, María Jesús Goikoetxea Mauleon, María Ángeles Razkin Zubillaga, Francisca Bello del Ángel, María Ana Arano Legarra. Encantados, alguna hasta se animó a bailar con el alcalde.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento finalizaron el lunes con un concierto doble. Por un lado, se pudo disfrutar de Kantu kolore y después sonidos de México con Los Tenampas. Era una apuesta importante del Ayuntamiento, preparado con mucho cariño y trabajo, como destacaba Gartzia. Y es que se puso en marcha un protocolo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo del evento y evitar poner en peligro la salud de los participantes, con parcelas marcadas para los grupos.

Por otro lado, ayer se celebró una carrera ciclista organizada por Aralar Txirrindulari Taldea con salida neutralizada y meta en las afueras del pueblo para evitar aglomeraciones. "Es de agradecer su esfuerzo. Lo más fácil es suspender las actividades", apuntó Gartzia.

JUVENTUD "Para la juventud no se ha podido organizar nada", observó este concejal, al tiempo que destacaba "que los y las jóvenes se están portando muy bien. Además, han organizado actividades para los txikis". Al respecto, recordaba que el domingo por la mañana ofrecieron un espectáculo de payasos y por la tarde una búsqueda del tesoro en el parque. Para la tarde de hoy tienen previstos juegos de cintas y danzas. Además, antes de las fiestas, el pasado jueves, hicieron una auzolan para limpiar la zona de la presa.