Arranca la cuenta atrás de las fiestas de Santa Águeda en Altsasu con cambios por la covid

Tras un año en blanco, ayer comenzó la cuenta atrás para las celebraciones de Santa Águeda en Altsasu con la elección de los reyes y reinas. Se trata de un mandato que se designa al azar el día de Reyes, cuando sale un monarca en el reparto de una baraja. A la cita se presentaron 57 jóvenes, 32 chicos y 25 chicas nacidas en 2003. Y es que el pasado año se decidió que estas fiestas de la juventud se retrasaran un año, es decir, a partir este año los quintos y quintas tendrán 18 años cumplidos y no como hasta ahora, que estrenaban mayoría de edad.

La covid también trajo cambios en el escenario de este sorteo, al aire libre en la plaza en vez de en el salón de plenos del Ayuntamiento. Si bien era una modificación puntual dada la situación sanitaria, la fórmula gustó, y familiares y amistades pudieron seguir en directo el reparto, que ayer estuvo de lo más emocionante. Y es que costó que salieran los reyes y las reinas.

Lo que no cambió fue el ritual del reparto y los nervios entre la juventud. Así, el alcalde, Javier Ollo, echó una moneda al aire para decidir el turno del reparto de la baraja. Salió cruz y por tanto, comenzó con los chicos. Entre gestos de alivio porque no salía esta figura, los jóvenes fueron descubriendo las cartas. Pero los nervios iban en aumento porque no salió ningún doce en la primera vuelta ni tampoco en la segunda. Fue al final de la tercera cuando Oier Cuerdo Larraza descubrió el primer rey. Para el segundo, que fue para Unai Calvo Fuentes, fue necesaria otra vuelta.

Después fue el reparto entre las chicas. El primer rey salió al final de la primera vuelta, de la mano de Ixone Rodríguez Sánchez. Para el segundo hubo que esperar más. Finalmente fue para Ainara Díaz Pérez.

Designados los reyes y reinas, el resto de jóvenes respiraron tranquilos. Y es que ese mandato supone más responsabilidad en esta fiesta, cinco días de celebraciones que se financian con el dinero que se recauda el 5 de febrero, día de la santa siciliana. Este año cae en sábado.

Los ensayos del zortziko, que deberán bailar todos y todas en la plaza, comienzan este próximo lunes, de 21.00 a 22.00 horas en el frontón Burunda con Txetxo Claver, Aitziber Etxaiz y Maixabel Lopez de Uralde.

32 quintos y 25 quintas



Además de las reina, Ixone Rodríguez Sánchez y Ainara Díaz, este año son quintas Pérez Beatriz Teixeira Fernandes, Aintzira Arretxe Carrasco, Nour Hajem Ridene, Maider Granizo Candelas, Naroa Carrasco Macho, Maia Arza Zornoza, Irati Irigoien Crespo, Ainhoa Morán Lasa, Erkuden Kamiruaga Mazkiaran, Izaro Urkijo Núñez, Udane Bergara Mundiñano, Ainhoa Arrizabalaga Sánchez, Joane Aiestaran Fernánez, Olaia Bakaikoa Morán, Erkuden Arrieta Lobo, Elene Otxoa de Eribe Oiarbide, Enara Vázquez Rodríguez, Ane Hernández Zubelzu, Ainhoa San Miguel Jiménez, Irune Lizarraga Ibañez de Opakua, Uxue Agirrezabala Huarte, Maider Igoa Aldasoro, Aiora Otxoaerrarte Valtierra.

Oier Cuerdo Larraza y Unai Calvo Fuentes encabezaban la lisa de los quintos, que se completaba con Unai Irigoien Claver, Mikel Etxaiz San Roman, Unai Rodríguez Yeregui, Iñigo Cidoncha Iglesias, Julen Tejedor Palacios, Hodei Alegre Gil, Oinatz Ziordia Agirreurreta, Unai Manero Esarte, Santiago Ruiz Londoño, Kristian Zelaia Brattsev, Aitor Ovejero Castillo, Oier Lizarraga Iturralde, Inhar Olabide Garisoain, Hodei Larrion Fuentes, Adur Irigoien Ausín, Aitor Gasanz Barragán, Jon Lopez de Goikoetxea Herrero, Julen Flores Cantero, Axio Imaz Asensio, Joanes Mendia Bakaikoa, Aritz Ulaiar Fernandez de Arroiabe, Iraitz Morán Fernánez, José Luis Martín Rosa, Ángel Bergara Fresneda, Ekhi Olabide Garisoain, Jon Plissonneau Arakama, Jokin Senar Benito, Jon Pérez Claver, Oier Gastesi Serrano y Mario Lopez de Uralde Pérez.