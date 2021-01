El Pirineo se congela

El Pirineo Navarro amaneció ayer con récord de temperaturas gélidas tras unos días de auténtico frío invernal. Aurizberri/Espinal, a 870 metros de altitud, fue la localidad que registró la temperatura más baja de la Comunidad Foral, marcando el termómetro de su estación manual una temperatura de menos 20 grados bajo cero. Muy cerca, en segunda posición le siguió Erremendía, con 19 grados bajo cero, y, con gran diferencia, también se alcanzaron fríos extremos en el resto de localidades pirenaicas: Auritz-Burguete (-12,5 º), Uztarroz (-12,3º), Ezcaroz/Ezkaroze (-11,8 º), Burgi (-11,4), Isaba (-11) y Roncal (-10).

En el caso de Aurizberri-Espinal, la temperatura de menos 20 bajo cero iguala el récord vivido en la misma localidad hace 16 años, el 1 de marzo del año 2005. Sin embargo, no es el récord de temperatura mínima, ya que varios residentes recuerdan haber llegado a los 27 bajo cero, incluso alguno recuerda -32 bajo cero.

Durante el día de ayer, el frío en este pueblo pirenaico cuya temperatura máxima fue -0,2 grados, no ocasionó graves problemas en las carreteras, si bien varios vecinos y vecinas sufrieron las consecuencias del tiempo extremo en sus quehaceres diarios. Así, fueron frecuentes los casos en los que se congeló el agua de varias casas o en los que los carámbanos de hielo de los tejados alcanzaban el metro de longitud poniendo en peligro a quienes pasaran por debajo. Incluso algún vecino no pudo arrancar su vehículo debido a que el gasoil se le había congelado. "En mi caso se me ha congelado el grifo, pero no es grave", aclara el vecino de Aurizberri-Espinal Ion Sánchez. Su estación meteorológica automática instalada desde el año 2015 marcaba ayer a las 8:02 de la mañana una temperatura de -18,6 º, tal y como se puede comprobar en el apartado de Meteorología de su web www.pirineonavarro.com, en donde cada 2 minutos se actualizan todos los datos meteorológicos de las estaciones automáticas del Pirineo. "Nunca se había marcado esa temperatura. La mínima anterior a la de hoy (por ayer) fue el 9 de febrero de 2018, cuando marcó -15 grados", recuerda Sánchez.