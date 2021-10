Urroz -Villa multiplica sus libros en un nuevo proyecto piloto junto a su plaza

Una villa abierta a la cultura, al conocimiento y, sobre todo, a los libros. Es el objetivo que se han propuesto Javier Garísoain y Yoania Torres, en colaboración con el Ayuntamiento de Urroz-Villa, con la próxima apertura de tres librerías en la localidad. La aventura comenzará a partir del 6 de noviembre y ya tiene nombre: Urroz Villa del Libro.

Ayer los promotores presentaron el proyecto a vecinas y vecinos, con el fin de que lo conozcan antes de su lanzamiento.

"En muchos lugares no es extraño que exista una localidad pequeña con muchas librerías junto a una ciudad grande", explicó Garísoain.

La idea nace, relató, debido a la crisis que arrastra el sector. "Una forma de responder ante esto es agrupar librerías en un lugar, en este caso en Urroz". El fin, remarcó, es atraer a un público mayor, como el de la Comarca de Pamplona. "El reto tiene que ser que conozcan que venir a Urroz no les costará más que cruzar Pamplona para ir a una librería, y aquí encontrarán una librería y un pueblo bonito", añadió.

"Llevamos dos años crueles, diría yo, con la suspensión de las fiestas patronales, las ferias, y hemos sufrido varios golpes emocionales muy duros", relató el alcalde de Urroz-Villa, Mikel Iribarren. "Que alguien aporte su saber hacer en un proyecto de vida en el pueblo es de agradecer. Van a contar con todo nuestro apoyo", remarcó el primer edil.

locales llenos El proyecto arranca con tres librerías. La primera de ellas es Libros con historia, negocio que gestiona desde hace años Javier Garísoain en el comercio online de libro antiguo, y que ahora da el salto a tener un local en la calle. "Hasta ahora recibía en mi casa y me apetecía tener un local físico", detalló Garísoain. El segundo, es Amoxtli, libros con Arte, dedicada a estas secciones y que dirigirá Yoania Torres, historiadora mexicana afincada en Añorbe. "Amoxtli significa libro en náhualt y me gustaría que tuviera obras dedicadas al arte, fotografía, etc", destacó Torres. Y el tercer proyecto, Ojos de Búho es, a buen seguro, el más especial. "Será una librería sin dependiente, en la que alguien podrá entrar, elegir lo que quiera, y pagar por bizum", detalló Torres. "Confiaremos en la buena fe de la gente", apuntó Garísoain. El proyecto, afirman además, está abierto a más libreros. "Si alguien quiere sumarse le ayudaremos en todo lo posible", dicen ambos.

Las nuevas librerías urroztarras llenarán tres locales que hasta ahora estaban vacíos. "Se trata de recuperar dos bajeras sin uso en la plaza del pueblo y todo lo que sea dinamizar es muy positivo", pone en valor Iribarren.

Uno de esos tres locales, donde cobrará vida Amoxtli, es la antigua tienda de ultramarinos de Urroz. "Mientras la he ido preparando ha venido mucha gente a verla. Algunos elementos, como las estanterías, se van a quedar en la librería porque son parte de ese lugar", afirmó Yoania Torres. Las tres bajeras están a falta de los últimos detalles para convertirse en las nuevas librerías de Urroz, villa de los libros.

tres librerías

Libros con Historia. El negocio online del libro antiguo, puesto en marcha por Javier Garísoain en 1998, inaugurará su tienda física en la plaza de Urroz.

Amoxtli, libros con Arte. El proyecto de Yoania Torres pretende aglutinar ejemplares de todo tipo de artes. Amoxtli significa libro en náhualt.

Ojos de Búho. La tercera librería no tendrá dependiente. En ella los lectores podrán elegir sus libros, y pagar por bizum.

6 de noviembre. Es la fecha elegida por Torres y Garísoain para el lanzamiento de las tres librerías, una semana antes de las Ferias de San Martín.