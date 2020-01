I-E y PSN culpan a Navarra Suma de la pérdida de la ayuda de la cubierta

tudela - "Irresponsable", "el alcalde pretende que la consejera prevarique" o "está en la confrontación permanente con el Gobierno de Navarra", son algunas de las acusaciones que los partidos de la oposición en Tudela I-E y PSN han realizado al equipo de gobierno de Navarra Suma y especialmente al alcalde tras haber perdido una subvención de 120.000 euros para reparar la cubierta del polideportivo Ciudad de Tudela. El Consistorio entregó fuera de plazo (a final de diciembre cuando la fecha de entrega era el 30 de noviembre) las facturas que justificaban los trabajos realizados en la impermeabilización de la cubierta de polideportivo, por lo que el Gobierno decidió suspender esta ayuda. Ante esta decisión Toquero acusó al Ejecutivo de dar la espalda a Tudela y pidió al departamento que anulara esta resolución o que si no acudiría al Contencioso Administrativo.

Desde I-E, señalaron que "nos parece muy grave el tono bronco y de confrontación permanente con el que el alcalde explicó el tema en medios de comunicación, acusando prácticamente de que el Gobierno de Navarra no está siendo objetivo al retirar la subvención. Nos parece irresponsable hacer creer a la ciudadanía que la consejera es la que ha decidido, sin ningún criterio técnico, quitar la subvención y que ella podría decidir lo contrario". Según señaló la concejala de esta formación Olga Risueño, "el alcalde nos trasladó que la consejera se guiaba por los informes de sus técnicos; exactamente lo mismo que hace el alcalde. Porque una subvención tiene unas bases y hay que cumplirlas y si se comete un error, asumirlo y no echar balones fuera, ni hablar de que políticamente podrían 'hacer la vista gorda'".

En este sentido señalan que el discurso reiterado del alcalde con quejas hacia el Ejecutivo "nos parece muy torpe si se quiere mantener una buena relación con Gobierno, haciendo semejantes declaraciones y amenazar con hacer un recurso sin agotar previamente las vías internas, mediante requerimientos e informes justificados".

Según indican, la decisión de licitar de nuevo el proyecto fue en junio (con el proyecto y la cuantía ya preparadas por el equipo de gobierno anterior) y hasta el 21 de octubre no se empezaron las obras, 4 meses después "sabemos que los tiempos son ajustados, pero si se hubieran hecho los trámites con más celeridad, se hubiera podido empezar la obra antes y no se hubiera perdido la subvención", concluyen.

Por su parte el PSN apuntó que "es totalmente falso que el Gobierno niegue una subvención al Ayuntamiento de Tudela por una decisión política. No ha actuado de mala fe en contra del Ayuntamiento, la subvención se ha denegado por no cumplir los plazos que vienen reflejados en las bases de la convocatoria". En este sentido recuerdan que en la misma partida se aprobó una subvención por la misma cuantía para el patinódromo, lo que niega que se actuara "de mala fe". Por último preguntó a Toquero si quiere "que la consejera de Cultura y Deporte prevarique dando por buena una subvención que no cumple con la legalidad. Si lo está pidiendo que lo diga y también si ésa va a ser su forma de proceder en el Ayuntamiento de Tudela".

Las obras de impermeabilización terminaron el pasado 30 de diciembre. El importe total ha ascendido a 268.864 euros, un incremento del 1,12% respecto al precio de adjudicación. El plazo de ejecución se amplió en algo más de dos semanas por las condiciones climatológicas de diciembre, con varios días de lluvias, fuertes vientos, nieblas y heladas. La cantidad ha sido abonada de forma íntegra por el Consistorio que si no recibe finalmente esa subvención perderá los 120.000 euros con los que contaba.