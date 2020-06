Toquero basa el balance de su primer año en críticas al anterior equipo de gobierno

tudela – Sin cifras, porcentajes ni un solo número que avale la gestión de Navarra Suma durante su primer año, en el que el 90% de los proyectos proceden de la legislatura anterior, el alcalde Alejandro Toquero dedicó ayer la rueda de prensa del balance a contestar a la oposición, especialmente a I-E, y a desmontar el trabajo del tripartito entre 2015 y 2019 por los problemas con los que se han encontrado tras "la idílica administración que nos vendió el anterior equipo de gobierno".

El alcalde reconoció que la pandemia ha "partido en dos la legislatura" tras la "mayor crisis que ha vivido la ciudad en los últimos años, "más que un año parece que ha pasado un siglo", destacó. Como principales activos, Toquero hizo hincapié respecto a su gestión en la "transparencia, el desbloqueo, el plan industrial, el empleo, la mejora social, el desarrollo de infraestructuras claves para Tudela, potenciar el comercio y el turismo" todo ello destinado a "salvaguardar la esencia tudelana".

retrovisor En su balance, Toquero señaló que la auditoría que habían realizado nada más entrar había sacado a la luz varios errores en la gestión del anterior equipo de gobierno. Como ejemplo habló de los "falsos empadronamientos" que había descubierto el Ayuntamiento y por los que el delegado de Gobierno le había acusado de haber "puesto en riesgo una operación policial". Ayer dio la operación por cerrada y apuntó que había desempadronado a "más de 400 personas que no residían aquí y se estaban beneficiando de la ciudad de Tudela. Incluso aquellas personas que estaban haciendo negocio con esos empadronamientos han venido de motu propio a desempadronar a quienes no vivían", explicó y aseguró que se había generado "un efecto llamada" por quienes cobraban entre 150 y 300 euros por empadronamiento que "hemos conseguido eliminar. La depuración ya está hecha".

Toquero recordó también los problemas con las goteras de la cubierta del polideportivo cuyas obras han terminado y por las que la oposición les acusa de haber perdido unas ayudas del Gobierno de 120.000 euros. "El acondicionamiento del polideportivo se dividió en dos partes para ajustar un presupuesto insuficiente. Sus previsiones siempre eran muy bonitas pero estaban fuera de toda realidad y eran erróneas. Lo dividieron en dos fases con lo que se perdió el control de los arreglos. Un tremendo error, dicho por los técnicos, ahora y entonces, pero no les escucharon".

También recordó las obras del nuevo complejo deportivo Clara Campoamor "lo habían subido hasta los 10 millones y tuvimos que reformar todo el proyecto hasta los 6 millones. Sin UPN y PPN no tendríamos el dinero y no estaríamos donde estamos. Si por I-E fuera no podríamos hacerlo", presumió Toquero y añadió que las obras comenzarán en 15 días y que "este equipo de gobierno lo va a inaugurar". Con respecto al cerro de Santa Bárbara, "una preciosidad sobre el papel y totalmente irreal" dijo, añadiendo que había un compromiso de gasto de 80.000 euros "y cuando llegamos la realidad eran 337.000 euros sin presupuestar".

Por último destacó que el anterior equipo de gobierno había descuidado las relaciones con la Red de Juderías hasta el punto de que "estaban deterioradas si no rotas. Teníamos aviso de que nos iban a expulsar". Como conclusión indicó que "hemos hecho más en un año que lo que hizo el anterior equipo de gobierno en cuatro. Eso sí, sin dar la nota día si y día también con enfrentamientos internos".

Dentro de su intervención contra la oposición negó "el discurso de la oposición de que no colaboramos o que estamos en bronca con el Gobierno" y como ejemplo puso que hoy viene el consejero a inaugurar las calles del Barrio de Lourdes, que se ha entrevistado con el rector de la UPNA o con el consejero de Educación "para encauzar el tema del Conservatorio y con buenas sensaciones, por cierto". A ello añadió que se han reunido con hosteleros, cazadores, regantes, agricultores, Orden del Volatín o peñas, "en todas las áreas estamos dando voz a colectivos locales, en los despachos, que es donde hay que escucharles, sin vender la piel antes de cazarlo. Si salimos a los medios es porque tenemos algo que anunciar", concluyó.

A esto añadió que "cuando consideremos que está siendo atacada o menospreciada Tudela voy a ser el primero en decirlo, con educación pero con intensidad. Esa es la diferencia con el anterior equipo, nosotros nos debemos exclusivamente a los tudelanos" y negó que tenga una actitud de bloqueo y de no dejar participar a la oposición "están en el pleno, en la Junta de Gobierno y en comisiones, además he creado un grupo con Ángel Sanz y Olga Risueño en el que hay un feed back y hablamos y comentamos el presente y el futuro de Tudela".

PPN y Cs Las otras dos patas de la coalición, PPN y Ciudadanos también intervinieron. Irene Royo, edil de Hacienda, destacó que la situación de margen fiscal ventajosa de la que disfruta Tudela "nos ha permitido ayudar con 700.000 € a las empresas y con 500.000 € a servicios sociales, además de retrasar el pago de impuestos, suspender las tasas de ocupación de vía pública y aguantar la disminución de ingresos que calculamos en 600.000 € en tasas". Royo anunció que además de no incrementar la presión fiscal "empezarán una campaña de inspección fiscal. No podíamos permitir que los contribuyentes que pagan de buena fe se sientan perjudicados por quien no lo hace".

Por su parte, Carlos Aguado, anunció la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Económico, las ayudas a la digitalización, la creación de núcleo empresarial y la participación en ferias nacionales e internacionales para atraer inversión e industrias.

otros temas

Logros. Pliego de transporte urbano; de Luminarias; adecuación de El Molinar; desbloqueo del Espacio Joven; cabinas de ensayo en el Centro de Juventud; Recuperación de concierto Prefiestas; Tudela Renove; Fibra en Casco Viejo; Mejora de accesibilidad; Plan de reasfaltado; Arreglo solares municipales; Mobiliario urbano; Repintado carriles bici; Fomento de la bici; Piscinas y Campos de Fútbol; Mejora calles del Barrio de Lourdes; Eza-Sarasate-Capuchinos; Paseo de Pamplona.

La coalición. Las tres formaciones destacaron la buena salud de la coalición, "que no ha dado que hablar ni un minuto para mal y si mucho para bien. Navarra suma está más fuerte que nunca y está más fuerte que nunca y goza de una excelente salud y trabajamos por un bien superior que es Tudela", indicó Toquero (UPN). Royo (PPN) aseguró que "en estos momentos en que hemos pedido tantos sacrificios no se comprendería que no hiciésemos un esfuerzo de entendimiento. El desentendimiento no da puestos de trabajo, ni crea mejores servicios, ni ayuda a la ciudadanía".

Estadio. Pese a que se desconoce el futuro del estadio, el alcalde aseguró que "la semana que viene habrá noticias del Ciudad de Tudela".

Limpieza. El mantenimiento de jardines sigue sin salir a concurso y sobre el servicio de limpieza mancomunado indicó que "cada entidad tiene un técnico al que tenemos que dar crédito, pero ante un proceso viciado con informes contradictorio, lo mejor es parar observar, analizar, coger aire y empezar de cero. Ha sido una buena decisión". No dijo nada de que el informe del técnico del Ayuntamiento ha sido arrinconado por Fernando Ferrer.

Carta capitalidad. "El estudio de la carta de capitalidad avanza a nivel interno. Hay un grupo de trabajo que se reúne periódicamente. Estaremos preparados para subir a Pamplona y presentárselo al Gobierno de Navarra. Es uno de nuestros grandes objetivos, sino el más, que entre en los presupuestos de 2021".

Futuro de la UPNA. Respecto a la UPNA apuesta por "mantener los dos grados y potenciarlo trayendo alguno más. Estamos viendo a medio y largo plazo qué grados funcionarían en Tudela".