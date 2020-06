Educadoras de 0-3 "enfadadas" por la falta de medidas sanitarias para volver al trabajo

tudela – La Junta de Pesonal del Ayuntamiento de Tudela trasmitió ayer el "enfado" de las educadoras de los tres centros municipales del ciclo de 0-3 años de Tudela que abrirán sus puertas el próximo lunes 29 de junio tras el dictamen del Gobierno de Navarra y el anuncio del Ayuntamiento de Tudela. En un comunicado respaldado por todas las fuerzas sindicales (UGT, CCOO, ELA, SOLIDARI, AFAPNA y LAB), mostraron el pasado 22 de junio su malestar por el hecho de que se tengan que reincorporar al trabajo sin ninguna medida higiénico-sanitaria, ni protocolos de actuaciones, ni tan siquiera alguna comunicación con el Consistorio.

Para las educadoras se está produciendo "un agravio comparativo entre el 0-3 años, con respecto a lo que ocurre en el resto de etapas educativas", máxime cuando "en esta edad es fundamental el contacto físico y emocional con su educadora referente, por lo que todo ello puede producir contactos con la covid-19". Desde la Junta de Personal hicieron ayer hincapié en que no se ha realizado ninguna prueba a las trabajadoras para saber si tienen o no la enfermedad, "es todo un despropósito absoluto y no es que no quieran ir al trabajo, lo que quieren son condiciones. Están enfadadas porque no ha habido comunicación directa con ellas desde el Ayuntamiento y se ha primado el querer salir en prensa para que Tudela sea la primera. Hay que tener en cuenta que los niños han estado tres meses sin ver a nadie, van a estar llorando y hay que abrazarles, tener contacto. Venimos todos de haber salido a las terrazas, de tener más contacto. Por la seguridad de las educadoras y del alumnado y de las propias familias debería haber pruebas y medidas. No tiene ningún sentido".

A este respecto aseguraron que el Ayuntamiento no ha establecido un protocolo de seguridad ni de cómo actuar y es la Junta de Personal quien se ha tenido que preocupar de que les dieran unas mascarillas FFP2 ya que les habían suministrado quirúrgicas que no sirven cuando hay contacto y una de las partes no lleva mascarilla (como sucede en el caso de los niños y niñas de menos de 3 años). "No puede ser que en el SAC que no hay contactos haya pantallas, cita previa y protección facial y que en los centro de 0-3 años que tiene que haber contacto no haya medidas".

limpieza Igualmente los sindicatos acusaron al Consistorio de pensar más en los beneficios económicos que obtendrán al ponerlas en marcha durante 3 semanas, que en la salud de alumnos y alumnas, familias y educadoras. "Exigimos al Ayuntamiento de Tudela que el tema económico lo discuta con el Gobierno de Navarra y aquí priorice la salud de sus trabajadores/as y de los tudelanos y tudelanas. Manifestamos nuestro rechazo a la decisión tomada por el director general de Educación de 0 a 3 años, con el beneplácito del departamento de Educación, en cuanto que no se dan garantías sanitarias para reiniciar la actividad de forma presencial. Ante el poco tiempo que falta para las vacaciones no se entiende la prioridad por la apertura, frente a la defensa de la salud y se está produciendo un agravio comparativo de lo que sucede en el 0-3 años, con respecto a lo que ocurre en el resto de etapas educativas".

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que, según los sindicatos, no se han desinfectado los centros de cara al próximo lunes en que alrededor de 50 niños (de 272 que es el máximo) acudirán a clase, "los trabajadores de la contrata de la limpieza están en un ERTE y no es que se necesita al menos a todos los que ya trabajaban sino que sería necesario unas 3 desinfecciones al día, de los espacios, materiales, juegos, ¿o es que van a estar de 9 a 13 en el patio?".

Para los sindicatos ha faltado planificación y comunicación en una decisión tomada muy deprisa para abrir tres semanas (hasta el 21 de julio) dando servicio a muy poco alumnado, aunque no ha habido límites en el aforo. "Tendría sentido hacerlo en septiembre si hubiera al menos un protocolo trabajado con el personal de los centros y la correspondiente adaptación del alumnado". Además dudan de que el objetivo sea beneficiar a la conciliación de las familias, "¿cuantos son los padres que trabajando los dos van a llevar los niños? ¿Qué sentido tiene todo esto?", se preguntan.

acuerdo sindicatos

La ratio permanece igual. Acudirá la totalidad de los niños y niñas. Sería necesario reducirla y adaptarla.

La vuelta es de todo el mundo a la vez, sin pruebas sanitarias para comprobar el estado de salud de educadoras ni alumnado.

El personal de limpieza de contrata no está aún en su puesto. Instalaciones y materiales deberían desinfectarse continuamente.

No se tiene en cuenta que tras tres meses los niños necesitan adaptación, algo que solicitamos que marque el Ayuntamiento y si no, que se negocie con el Gobierno.

Ante el poco tiempo que falta para las vacaciones no se entiende la prioridad por la apertura ante la SALUD.

Todo ello tendría sentido en septiembre si hubiera al menos un protocolo trabajado con el personal de los centros y su correspondiente adaptación del alumnado.

Recordar al Ayuntamiento que la apertura no es de obligado cumplimiento.