Sorteo de 25 bonos de 1.000 euros para fomentar el comercio en Tudela

en detalle

'market place' digital

Facilitar venta 'on line'. Otra medida adoptada y anunciada ayer por la responsable del Área de Promoción de la Ciudad fue la creación de un Market Place, un mercadillo on line para facilitar que los negocios de Tudela abran sus ventas al mercado digital. "La creación de oportunidades de negocio y distribución de sus productos con la venta on line, ha estado abandonada en Tudela durante los últimos años. Consideramos que es una herramienta esencial para su supervivencia", aseguró la concejal García.

tudela – Irune García, concejala delegada del Área de Promoción de la ciudad en el Ayuntamiento de Tudela, anunció ayer acompañada de Anabel García y Aitor Castellano, representantes de TUC y de la hostelería tudelana respectivamente, las nuevas medidas de apoyo al comercio y hostelería. La primera medida, consensuada y desarrollada entre la Mesa del Comercio y Consistorio, es el lanzamiento de una "novedosa y atractiva campaña "con el lema Compra en Tudela, vive Tudela, dotada con 25.000 euros.

Del 3 al 12 de diciembre, las compras de más de 10 euros que se realicen en los comercios adheridos, entrarán en un sorteo, el día 14 de diciembre, de 25 bonos de 1.000 euros para gastar antes del día 30. Tal y como explicó la edil, "se ha tratado que sean repartidos entre todos los comercios, de manera que si eres ganador de un bono de 1.000 euros, puedes gastar un máximo de 100 euros en un comercio, y 50 euros en hostelería". Esto es, de cada 1.000 euros se destinan 750 para tiendas en general y 250 para bares y restaurantes. En esta misma línea de fomento del comercio y hostelería local se ha organizado desde la concejalía de Festejos un concurso navideño de escaparates con 3 premios de 500, 1000 y 1500 euros.

parking gratuito Con el fin de facilitar las compras de cara a atraer a los vecinos /as de los pueblos limítrofes, se va a proceder a la apertura gratuita en horario comercial del parking de la Plaza de la Constitución. Con una capacidad de 160 plazas, permanecerá abierto desde las 9.30 de la mañana hasta el horario permitido marcado por el toque de queda. La necesidad de impulsar la actividad comercial ha motivado también una campaña para destacar que comprar en casa beneficia a todos. Campaña, carteles, diseño, asesoramientos y material usado para decoraciones navideñas, se han contratado a empresas de Tudela.

La edil García admitió las críticas por el aumento de la iluminación navideña, "pero, mientras las soportamos, ayudamos a nuestro comercio y hostelería. Hemos hecho realidad una vieja reivindicación de muchos comercios de distintas partes de la ciudad, antes apenas iluminadas; hemos llevado las luces navideñas, dentro de las posibilidades actuales, a todas las calles donde hemos podido. Tudela es la segunda ciudad de Navarra, es la capital de la Ribera, cabeza de Merindad, y merece, dentro de las circunstancias y las posibilidades, una Navidad bonita. Y este año más", argumentó.

Por último, anunció que la campaña vive Tudela se ampliará en 2021 con 25.000 bonos: "Una campaña muy pensada y trabajada para los meses más duros del año, que aportará a la ciudad 500.000 euros repartidos en todo el tejido que compone la ciudad".