La Asociación Amigos de Olentzero de Tudela ha preparado este vídeo porque este año no había desfile. Lo ha dirigido Blanca Aldanondo y un cámara compañero suyo. Cuenta lo que no se ve en el desfile, el viaje de Olentzero atravesando la Bardenas hasta llegar a Tudela, y cómo se preparan los diferentes grupos para recibirle. Este año no lo veremos, pero sí dejará los regalos...