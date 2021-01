La remodelación del estadio Ciudad de Tudela comenzará después de verano

Después de verano comenzarán los trabajos de rehabilitación del estadio Ciudad de Tudela, una obra que ha presentado hoy el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, para el que no hay previsión de duración ni coste de las obras, más allá de que oscilará entre los 2,5 ó 3 millones de euros, según ha declarado el primer edil. En la actualidad el estadio tiene los fondos de las gradas declarados en ruina y la entrada principal apuntalada por problemas estructurales.

La obra se inicia con una partida de 300.000 euros y constará de 8 fases de las que después del verano (y a lo largo de unos 3 meses) se realizarán las dos primeras que consisten en la reparación y asentamiento de las estructuras y el derribo de los fondos laterales del graderío. El proyecto ganador ha sido el del despacho AA Mutilva Arquitectos Asociados, que ya ganaran también la realización de los camposde fútbol y las piscinas de verano del complejo deportivo Clara Campoamor.

Sin subvenciones

Cuando terminen los trabajos el campo quedará con una capacidad de 3.162 espectadores, si bien en los fondos se podrán instalar gradas fijas o temporales para ampliar hasta 4.694 personas.

Los trabajos se inician sin ayudas del Gobierno de Navarra que, de hecho, no cuenta aún con el proyecto que se ha presentado hoy y que seguirá sin saber cuándo acabarán los trabajos ya que dependerá de la disposición presupuestaria y de si el Ejecutivo entra o no con ayudas, "una vez que hemos empezado ya no podemos parar", ha repetido el alcalde.

Toquero señaló que presentaron los bocetos anteriores y que desde el Ejecutivo se le señaló que en 2021 no se iban a acometer instalaciones deportivas porque se va a destinar todo a ayudas sociales y a combatir la covid, "lo entendimos, pero no era cierto", ha asegurado el alcalde. "Luego hemos visto que por determinadas enmiendas que han entrado en los presupuestos de PSN, Geroa Bai o Bildu se han metido renovaciones de campos de fútbol, de otras localidades, donde Tudela ha quedado fuera", aseguró Toquero, que añadió que "no voy a entrar en el color político de esos ayuntamientos".

En la presentación afirmó que "los tudelanos pagan impuestos como todos y ya no podemos esperar más. Este campo no es digno ni para quien lo utiliza ni para la segunda ciudad de Navarra".

Las obras irán permitiendo que el Tudelano siga jugando en el estadio hasta el momento en que se cambie el césped por otro artificial, algo que sucederá al final de los trabajos. "Cuando llegue el momento que no se puedan compatibilizar las obras con el fútbol pasarán a jugar al campo Luis Asarta del CD Lourdes, algo que ya está hablado con ambos clubes".

Toquero recordó que todos los grupos parlamentarios visitaron el estadio y vieron la necesidad de su reforma. "Tudela necesita un campo. No tiene espacios para grandes eventos y por eso hemos pensado en césped artificial. Este estadio no es digno para la ciudad", ha recalcado.

Detalles

El proyecto de AA Mutilva, Arquitectos Asociados se adjudicó por 91.200 euros y las obras se prevé que tengan un coste de 2,459 millones de euros, si bien los arquitectos aseguraron que "hemos detectado algunas carencias y cosas que hay que mejoraren el proyecto", señalaron, por lo que Toquero indicó que el coste no se podría precisar "rondará los 3 millones de euros", concluyó.

Los trabajos se han dividido en 8 fases para que se puedan compatibilizar con el fútbol y para que se ejecuten según la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Estas fases son reparaciones estructurales, demolición de fondos y urbanización, seguridad de evacuación y adecuación de gradas, salas y vestuarios, fachada, urbanización exterior del entorno, iluminación y la última la instalación del césped artificial.

Las novedades principales son la eliminación de los fondos, la creación de dos amplios aparcamientos en el frente y junto a las piscinas, la instalación de un recorrido peatonal alrededor del estadio, la mejora y fortalecimiento de la escollera en el monte, la colocación de iluminación compatible con Segunda División A y las entradas al campo que serán en los dos extremos de la fachada principal.