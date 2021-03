El entrenador del Aspil Vidal, Pato, renueva hasta el año 2023

José Lucas Mano, Pato, continuará hasta el año 2023 entrenando al Aspil Vidal. Así lo han dado a conocer hoy en rueda de prensa el presidente del club Ribera Navarra, Alberto Ramírez, y el director técnico Samuel Pozos, que han acompañado al alicantino en la presentación de una renovación con la que se quiere dar estabilidad a un nuevo proyecto "y volver a ilusionar" a la afición naranja.

Pato cumplirá así once años en el club del Ribera Navarra, un compromiso que vas más allá de que la formación logre la permanencia en Primera División o no, aunque aseguró el entrenador que "por nuestra cabeza no pasa el descenso. Estamos por defender la categoría. Bajan tres equipos y uno promociona, pero no estamos pensando en eso. Dicho eso, si llegara el caso del descenso, seguiríamos en el club", aseguró. Pese a ello el director técnico, Samuel Pozos, uno de los culpables de que Pato siga al frente del equipo, señaló que "la posibilidad existe y está sobre la mesa. Si toca remangarse y trabajar entonces se pensará pero nosotros trabajamos con la idea de seguir en Primera".

Una de las claves para que Pato haya dicho que no a las propuestas que ha recibido ("Es la renovación más complicada que me ha tocado con Pato, por lo que es un día feliz para el club", dijo Pozo) ha sido que le hayan vuelto a recobrar la ilusión con un proyecto a largo plazo para poder formar un bloque que tenga continuidad los dos años de su contrato. "Para lograrlo tiene que haber un sustento económico detrás, pero no solo eso. Hemos tenido a jugadores muy jóvenes que se han formado aquí durante muchos años, como Andresito, Joselito o Roger. Hay que trabajar y buscar y es muy importante que quienes vengan lo hagan con la idea de permanecer dos años y establecer un vínculo".

Ramírez señaló que esta renovación es una noticia alegre para la afición porque demuestra que "el equipo sigue vivo y da confianza para seguir trabajando. Es un aliciente para todos" y añadió que están buscando más patrocinadores y apoyos económicos para encontrar un respaldado a este nuevo impulso, "van surgiendo cosas", aseguró el presidente.