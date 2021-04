El Gobierno foral recurre al Supremo la concesión de la ayuda para la cubierta del polideportivo de Tudela

El Gobierno de Navarra recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que avaló la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Tudela para la cubierta del polideportivo de Tudela por valor de 120.000 euros, pese a que la documentación se entregó 20 días tarde. La intención del Ejecutivo, según se indica en el recurso, es que la sentencia favorable del TSJN no genere un precedente y cierta desorganización en la entrega de documentación y plazos rigurosos en la concesión de subvenciones.

Según señala en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada, que da la razón al Ayuntamiento de Tudela, "sienta una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales". Es decir, bajo su criterio, "de admitirse la tesis mantenida (...) supondría que siempre que se ejecute la obra, sea en plazo o fuera del mismo, o incumpliéndose otras bases de la convocatoria, la beneficiaria tendría siempre derecho a la concesión de la subvención".

Por este motivo, a juicio del Ejecutivo si el Consistorio viera avalada su forma de actuar en este aspecto, "los beneficiarios de la subvención podrían demorar a su voluntad el cumplimiento de esta obligación, en el convencimiento de que una eventual acreditación a posteriori vendría a sanar la omisión precedente. Y aun cuando, el deber de justificación en plazo tenga una finalidad instrumental (acreditar el cumplimiento del destino dado a la ayuda recibida, de modo que la Administración pueda verificarlo dentro de los plazos que rigen la actividad administrativa), su carácter instrumental no puede ser excusa para dejarlo incumplido".

El recurso ha sido empleado por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, para arremeter de nuevo contra el Gobierno de Navarra, dentro del enfrentamiento que mantiene de forma constante con el Ejecutivo, al que acusa de acometer una "sistemática labor de desgaste contra Tudela" y de emprender una labor de confrontamiento al "emprender una batalla legal contra uno de sus ayuntamientos".

Dentro del estilo frentista que Toquero ha emprendido desde que llegó a la alcaldía, asegura que "ellos (por el Ejecutivo de Chivite) tienen muchos medios pero nosotros el convencimiento y no vamos a dejar de pedir la carta de capitalidad, ni el tercer centro de salud ni las subvenciones que nos niegan cada día". El primer edil tudelano concluye su argumentación señalando que "este Gobierno de Navarra prefiere gastarse el dinero en juicios contra la ciudad antes que destinarlo en subvenciones a Tudela".

Los hechos se remontan al año 2019, en la anterior legislatura, cuando el Consistorio solicitó una subvención de 240.000 euros para las obras de la cubierta del Polideportivo de Tudela y del patinódromo. Las obras de la cubierta quedaron desiertas en dos ocasiones pero finalmente se terminaron y se presentó la documentación, pero 20 días después del 30 de noviembre, día en que había que presentar la documentación. El 20 de diciembre presentó los papeles para solicitar las ayudas de una subvención en cuyas bases decían que el incumplimiento de los plazos daría lugar a la pérdida de la misma. El Consistorio sí recibió las ayudas por las obras del patinódromo.

La sentencia del TSJN favorable al Ayuntamiento señalaba que "si bien es cierto que en la fecha exigida no había realizado ningún pago, no lo es menos que estaba aprobado y lo realizó 20 días después. Nos encontramos ante un mero incumplimiento del plazo. Se han cumplido con los fines de la subvención, puesto que la obra ha sido debidamente pagada y ejecutada, que no ha existido negligencia, ni desinterés por la Administración recurrente, puesto que, en su condición de Administración pública ha de sujetarse a unos procedimientos y garantías, de los que no puede prescindir, que tienen la finalidad de asegurar una mejor administración de los recursos públicos, pero que, por el contrario, necesariamente dilatan la tramitación administrativa".

El Gobierno en su recurso ante el Supremo indica que la fundamentación de la sentencia del TSJN "incurre en errónea motivación pues desconoce los términos claros y precisos en que está redactada la base de la convocatoria de subvenciones a entidades locales" y añade que, si bien el TSJN reconoce en la sentencia que el Ayuntamiento incurrió en un incumplimiento del plazo de presentación de la documentación, pese a las advertencias de la Comunidad Foral, la sentencia "considera que dicho incumplimiento no puede prevalecer sobre el cumplimiento de los fines de la subvención, a saber que la obra ha sido debidamente pagada y ejecutada".

Finalmente concluye que "no estamos ante un retraso leve en el cumplimiento de las obligaciones de la beneficiaria, sino ante un retaso importante en el incumplimiento del plazo de presentación de documentación exigido por la convocatoria, obligación esencial. De ahí que no resulte desproporcionada la pérdida de la subvención por causa del incumplimiento de la citada base".

Desde la oposición se han mostrado muy críticos con las declaraciones y la postura del alcalde Toquero. Desde I-E, le pidieron que "deje ya la demagogia y el victimismo" y señalan que si el Consistorio hubiera entregado la documentación dentro del plazo "no estaríamos en esta situación" y alertan de qué sucedería con todos los ayuntamientos a los que se les niega una subvención por entregar la documentación. Desde el PSN Tudela, se calificó a Toquero de "irresponsable", "demagogo" e "incendiario" por sus declaraciones y por "tratar de engañar a la ciudadanía".