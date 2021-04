El Ayuntamiento de Tudela destina 313.000 euros para carriles bici y colegios

tudela – El pleno municipal de ayer aprobó una modificación presupuestaria que implicaba un gasto de 313.000 euros que se sacará del remanente y que irá destinado, entre otros objetivos, a diversas obras de sostenibilidad en varios colegios y a diversas obras de carriles bici, como la elaboración del proyecto Tudela-Fontellas (que el Gobierno subvenciona las obras) y la reparación en las calles de Los Tilos, avenida de Zaragoza y Merindades.

La modificación contó con el voto en contra de la oposición, que fue muy crítica. Tanto I-E como PSN acusaron a Navarra Suma de que esas partidas eran el reflejo de "su falta de previsión y de planificación". Marisa Marqués (I-E) indicó que los gastos que se estaban aprobando no eran necesarios ni urgentes y pidió que se destinara el dinero a ayudar "a los sectores que se han visto más perjudicados con la pandemia como comercio, hostelería o cultura. "En 2020 no llegaron a gastar las partidas que anunciaron. No son actuaciones prioritarias y si el sacar a la gente de la situación en la que estamos". Ángel Sanz (PSN) recordó que esta nueva partida se unía a los más de 500.000 euros aprobados hace un mes, "han gastado en 4 meses más de 880.000 euros del remanente de tesorería, más que en todo 2020".

Desde Navarra Suma, la edil de Hacienda, Irene Royo aseguró que todas las partidas que se iban a aprobar estaban ya aprobadas y que lo único que hacía era cambiar la aplicación del presupuesto.

medio ambiente En otro orden de cosas, el equipo de gobierno de Navarra Suma se negó a crear un Consejo Municipal de Medio Ambiente, tal y como proponía I-E y respaldó PSN. La concejala de Medio Ambiente, Verónica Gormedino, señaló que está a punto de darse a conocer el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible que "recoge acciones concretas y no es necesario seguir debatiendo sino que las acciones comiencen a ejecutarse". Marius Gutiérrez, que expuso la moción, enumeró una larga de lista de localidades que cuentan con este Consejo que, según señaló "debería asesorar y supervisar los proyectos de ámbito local, como debería haber pasado con el Corredor Verde". Además echó en cara a Navarra Suma que "con ustedes se pierde cualquier atisbo de negociar y de acuerdos. Huyen de la participación, tienen el no como respuesta y es imposible negociar nada con ustedes". En el mismo sentido se manifestó el portavoz de PSN Ángel Sanz quien indicó que "pensábamos que iban a votar a favor. Todo lo que sea diálogo y acuerdo no les gusta, quizás porque el Consejo pueda ser molesto, como hicieron con los presupuestos participativos".

'bullying' El Ayuntamiento de Tudela se comprometió ayer a elaborar un plan integral contra el acoso escolar y a implantar en los centros educativos el programa Tiempo Fuera que regula actividades en beneficio de la sociedad del alumnado sancionado. El primero de los puntos respondía a una moción presentada por PSN e I-E aprobada por unanimidad y el segundo a una propuesta socialista. Así, en cuanto al acoso el Consistorio difundirá este plan entre la ciudadanía. Tiempo fuera tiene como objetivo sustituir la suspensión del derecho de asistencia a clase del alumnado que ha incurrido en actuaciones contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia de los centros por la realización de actividades sociales en las entidades adheridas a esta iniciativa.