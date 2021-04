Ecologistas en Acción pide a Navarra Suma abrir la participación

tudela – El colectivo Ecologistas en Acción ha llamado la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Tudela no haya contado con participación para elaborar el proyecto del Corredor Verde, una de las propuestas estrella de esta legislatura. Según han señalado en un comunicado, el equipo de gobierno de Navarra Suma no cree en la participación sino que "vive en una realidad paralela, alejada de la sociedad, en concreto de los colectivos sociales. Empezamos a pensar que simplemente se nos llama o recurre a nosotros para justificar la participación cuando es obligatoria. ¿Qué sentido tiene que se nos pida participación en el último momento cuando el proyecto ya esté redactado?".

Desde Ecologistas en Acción se lamentan del "mal comienzo" que está teniendo el proyecto del Corredor Verde en Tudela ya que según denuncian no se ha abierto un proceso participativo entre diferentes instituciones, colectivos sociales y vecinos, "ni siquiera el equipo de gobierno ha comunicado nada sobre los ejes fundamentales del proyecto. Y ahora que se está redactando el proyecto nos preocupa que no se haya establecido una mesa de trabajo donde definir necesidades y criterios de actuación, no vaya a ser que redactado el proyecto por la empresa contratada, desde CHE o Gobierno de Navarra no se vean con buenos ojos ciertos aspectos del mismo, y haya que modificarlo, perdiendo tiempo y dinero".

Para este colectivo el Corredor Verde debe ser un "nexo de unión entre la ciudad y el cauce del Ebro" que permita convivir los espacios urbanos con naturales, "donde está demostrado que la riqueza natural es mucho mayor que en un espacio ajardinado urbano". Por eso señalan que "Tudela no necesita un simple paseo", sino una obra cuidada desde sus inicios, "que entienda que ese terreno en realidad pertenece al Ebro".

En opinión de Ecologistas en Acción, el futuro Corredor Verde debe ser un espacio principalmente peatonal, con un carril bici que no entre en colisión con el peatón, y que sea un pulmón para la ciudad. "A su vez, debe dar respuesta a las instalaciones que el Ayuntamiento tiene en el Paseo del Prado, tratando de enfocar las mismas hacia lo cultural, social y educativo. No desearíamos que la terracización avance".