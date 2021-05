Ensayos en la Ribera para cambiar el plástico de cultivos por papel biodegradable

El Grupo Agropecuaria Navarra está realizando una serie de ensayos para analizar la validez de AgroPaper®, un papel biodegradable que mantiene sus propiedades de resistencia en condiciones de alta humedad y agua, elaborado por la empresa Smurfit Kappa, de Sangüesa, que podría sustituir al plástico de uso agrario de gran superficie.

Estas pruebas se están llevando a cabo en la finca experimental de Centex, en Castejón, donde la empresa ha colocado recientemente este papel en parte de su superficie dedicada al tomate. En las próximas semanas se colocará también en la plantación de pimiento y, en agosto, en alcachofa.

En total, el ensayo del Grupo AN contempla el uso de 11.000 metros de AgroPaper® durante este año, con el objetivo de comprobar si este papel mejora la calidad del suelo, incrementa la productividad, reduce el tiempo de tratamiento de residuos y disminuye la huella de carbono. Estos ensayos, que se realizarán durante dos campañas consecutivas, son la aportación del Grupo AN a un proyecto LIFE titulado Towards to zero plastic soil management agricultural practices (Hacia prácticas de manejo del suelo agrario sin plástico), liderado por la firma Smurfit Kappa Sangüesa, y que cuenta con otros cuatro socios: CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura-Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Floreale Holding, Florette Ibérica y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Este proyecto busca fomentar la sustitución del acolchado plástico de gran superficie a través de una solución innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Se trata de una apuesta más por la innovación como forma de avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Habitualmente se emplea polietileno para el acolchado de cultivos hortícolas y supone una amenaza para el medio ambiente. Estos ensayos son relevantes desde el punto de vista de la prevención de residuos en el sector agrícola, ya que para la mayor parte de los acolchados de hortícolas se usan plásticos cuya gestión y tratamiento como residuos es muy compleja y con bajos índices de reciclado

Entre los beneficios y mejoras que se han observado se encuentran que el papel es sencillo de colocar, aunque se puede contraer por la humedad; mantiene la temperatura adecuada en el suelo lo que permite un buen desarrollo del cultivo; mantiene muy bien el control de malas hierbas en invierno; aguanta el tiempo suficiente para cubrir el ciclo del cultivo después se pica y al mes casi desaparece.