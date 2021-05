Nuevo impulso para La Barrera de Tudela

Con su salida a las redes sociales, la creación de un mapa de las empresas en el parque comercial y la propuesta y apuesta por mejoras en todo el entorno la Asociación de Comerciantes Parque Comercial La Barrena de Tudela busca extenderse y mejorar la imagen del principal lugar de ocio de la capital ribera. Transportes, descanso, trabajos verticales, almacenes de construcción, restaurantes, concesionarios de coches y motos, telecomunicaciones, salas de fiestas, bazares, hoteles, lavaderos, maquinaria agrícola, electricidad, alquiler de vehículos, armerías, mascotas, tabiques, carroceros, gimnasios, mobiliario, cines, emisoras de radio, publicidad y rotulación de todo se puede encontrar en este parque que está situado a menos de 3 kilómetros del centro de Tudela y para el que el Ayuntamiento de Tudela ya prepara, en la próxima licitación del transporte urbano, un autobús que llegue desde el centro de la ciudad.

La asociación se constituyó en 2010 con el objetivo de defender y promocionar los intereses económicos y sociales de los comerciantes del Parque Comercial La Barrena ubicado en Tudela, y con esa idea han seguido trabajando desde entonces. Ayer lanzaron su asociación a las redes a través de la web www.asociacionlabarrena.com, así como en facebook e instagram. En la actualidad son ya 36 empresas las que forman parte de este colectivo lo que supone más del 50% de las firmas instaladas. La presidenta de esta asociación, Sandra Begue, asegura que su principal lucha es adecentar la imagen del entorno, lo que conlleva que lleguen más firmas y los propietarios adecenten las parcelas más abandonadas, lo que, dado su estado de abandono, dan mala imagen a la zona. "La reivindicación mas importante que tenemos y por la que llevamos luchando mucho tiempo es convocar a todos los propietarios de las parcelas que no están en uso donde se concentra la insalubridad y afea el entorno. Hay muchas naves vacías que han de ocuparse. Hacemos un llamamiento a los empresarios que piensan en cambiar de ubicación su empresa para que vengan aquí, porque es un sitio maravilloso. Nos ayudamos los unos a los otros y nos reunimos y estamos todos conectados".

La asociación ha presentado dos carteles que se han colocado a las entradas del parque comercial y de ocio donde se pueden observar la ubicación e implantación de las empresas que están asociadas. Bajo uno de estos carteles posaron los 33 socios que, hasta el momento, integran este colectivo y cuyos nombres aparecen en los paneles.

De esa forma, el objetivo principal a corto plazo es que todas las empresas que se encuentran ubicadas en La Barrera formen parte de este colectivo y que "el entorno esté a la altura del esfuerzo que ponemos en dar el mejor servicio y ofrecer una buena experiencia de compra. Para ello estamos en contacto con las distintas instituciones para demandar dichas mejoras".

En este sentido, Begue apunta algunas de las reivindicaciones que tienen desde hace años. Entre éstas se encuentran el señalamiento y pintado de los pasos de peatones "que hace que este lugar sea más seguro", la colocación de más papeleras y contenedores "para que éste sea un lugar limpio", así como una mejora de la pavimentación y de la limpieza de las parcelas privadas que no están ocupadas. Tanto la pavimentación como la colocación de los contenedores es una reivindicación largamente reclamadas a los diversos ayuntamientos de Tudela.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presente en el acto, ha explicado que "es fundamental potenciar los parques comerciales, estamos trabajando en la ampliación de líneas de autobuses. Por primera vez va a haber una linea urbana que va a recorrer este parque comercial. También está previsto el carril bici que una Tudela y Fontellas". Toquero ensalzó el papel de este parque comercial como puerta de entrada a la ciudad y aseguró que para este año 2021 podría estar en servicio el autobús. "En urbanismo vamos a mejorar el pintado y reasfaltado porque este parque es la imagen de Tudela y si queremos ser la capital de la Ribera lo hemos de ser con todas las consecuencias".

La presidenta de la asociación reclama ayudas para los comerciantes del polígono, dado que el Gobierno de Navarra se las niega. "No tenemos ninguna ayuda. No entendemos por qué no reunimos los requisitos. Somos comercios abiertos al público que por unas especificaciones no nos las aprueban. Seguimos buscando formulas, la manera de conseguir ayudas pero no sabemos ya cómo hacerlo".

Entre otras acciones que han realizado están la creación de cupones descuento para clientes y la impresión de 5.000 folletos con 140.000 ofertas y promociones de todos los establecimientos socios.

Las firmas son: A Queimada, Armería Cano, De Miguel, Automóviles Cambra, Transportes piensos Balduz, Bazar Tudela, Hotel Bed4U, bj Rental, Burger King, Carrocerías Río Ebro, Doble Zona, Dormitienda, Electricidad Navascués Elecnasa, Enurna envíos urgentes, Expoauto Talleres San Fermín, Ford Tudela Car, Gilbert de Clercq, Radio Tudela, Víctor Pérez Agrícola, Lavamespa, Macontu, Motocultores La Ribera, Moto Gaaaz72, Mucha mascota, Neo Diseño & Comunicación, Noboo Tudela, BTDD, Ocine, Rednatel, Sierra, Univertical y Videsu