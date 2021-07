Navarra Suma asegura que cumplen el plan de seguridad en los actos en Tudela

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Verónica Gormedino, ha acusado al grupo de I-E de "mentir" y tener "mala intención" por su denuncia de que en los conciertos y eventos organizados en la plaza de toros desde mediados de julio "no habían cumplido el Plan de Seguridad establecido".

La concejala de Navarra Suma ha señalado que la oposición habia tenido "mala intención y ha mentido porque no se puede decir eso cuando saben que hay un plan de seguridad que ha hecho un ingeniero y al que el Gobierno ha dado su visto bueno. No voy a entrar en contestar en Facebook ni en peleas en redes pero hay informes que avalan lo que digo", señala. Gormedino asegura estar "muy dolida con el tema porque si tenían dudas podían haber venido, medido y ver cómo estaba todo tal y como señalaba el plan".

La responsable de Festejos niega las críticas de la oposición que, con fotos, las justificaban. Para Gormedino las fotos que hicieron públicas desde I-E, "son del día 24 de julio y no de antes del día 23 de julio como dicen ellos" e indica que hay ingenieros preparando un informe para demostrar "que hemos cumplido el plan de seguridad".

Reconoce que en el concierto del día 23 de julio, del espectáculo Revolvedera, se colocaron unas rampas delante de la salida porque había que subir un piano al escenario, pero negó que dificultara la salida. "No impedía el acceso ni la salida porque estuvieron saliendo por ahí todos los que intervinieron en el espetáculo. Nunca hemos estado 2.500 personas en los eventos, en el que más ha habido unas 1.000. Esa salida que decían estaba taponada es solo para la gente que está en el ruedo porque la grada tiene sus propia salidas".

En este sentido recuerda que además de esa salida también está la principal "por donde en los encierros entran 1.500 corredores en los encierros. La valla del 23 pudo estorbar y pudo ser un error pero la foto es del 24. El día 24 se desmontó porque había toros y no se ha vuelto a montar, por lo que no pueden decir que se ha estado incumpliendo".