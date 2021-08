Toquero enmarca las críticas por su actuación con la Biblioteca en una "salvaje campaña de los medios"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha justificado su actuación de no firmar el proyecto de la Biblioteca Pública de Tudela para participar en el concurso Maria Moliner en la falta de tiempo para hacerlo (debía firmar antes de 24 horas) y destacó la premura con la que los bibliotecarios le habían enviado la documentación, al tiempo que ha enmarcado las críticas en prensa en una "salvaje campaña" que están realizando "algunos medios" porque "Toquero empieza a ser rentable para algunos".

A través de su cuenta en Facebook Toquero acusó ayer a los medios como DIARIO DE NOTICIAS, que han hecho público el informe que la Biblioteca de Tudela envió a sus superiores mostrando lo que consideran "un desprecio hacia el personal bibliotecario y a la institución", de estar realizando "acusaciones personales" y difundir noticias que crean "alarma". El primer edil de la capital ribera destaca que "me informo de todo lo que firmo antes de estampar mi nombre en cualquier propuesta" por lo que quiso leer bien el proyecto de la Biblioteca antes de dar su autorización para que participara en el concurso de difusión a la lectura María Moliner, en el que podían haber optado a ganar dos premios de 2.400 y 10.000 euros.

Sin embargo nada indica ante el hecho de que no dejara un local municipal para la presentación de un libro del escritor Carlos Aurensanz por que, según indican los bibliotecarios que les señaló la gerente de Castel Ruiz "no era del agrado del alcalde".

Toquero hizo ayer público un comunicado en el que daba su versión de los sucedido con la Biblioteca Pública. El pasado 7 de julio a las 13.00 horas, desde la Biblioteca le enviaron un documento para poder presentarse al certamen de difusión de la lectura María Moliner, apoyándose en una serie de actividades que habían realizado entre marzo y junio de este año, en el que habían participado 693 personas. Las bases indican que es el Ayuntamiento quien debe enviarlo con el aval del alcalde que ha de firmarlo y entregarlo antes del 8 de julio a las 14.00 horas. Tras leerlo y decirles que "hay un par de actos que me chirrían", la secretaria les indicó que lo enviarían, pero no lo hicieron y ni el 8 ni el 9 de julio respondieron a los correos de la Biblioteca. Finalmente el 9 desde María Moliner les señalaron que no había llegado la documentación de Tudela y el 12 de julio la secretaria les dijo que "no pudo contactar con el alcalde" y que les llamaría "cuando sepa algo".

Toquero justifica su forma de actuar aduciendo una gran carga de trabajo y su atención a cada cosa que firma señalando que "como alcalde, me informo de todo lo que firmo antes de estampar mi nombre en cualquier propuesta. Llegan desde todas las áreas cada día y a todas les dedico todo mi tiempo. Este caso no fue una excepción. Se me presentó una documentación al medio día con la premura de tener que estar firmada para las doce del día siguiente. Yo mismo, para agilizar el trámite, me puse en contacto telefónico y, efectivamente, comenté en tono coloquial que había temas que me chirriaban". A este respecto pone el foco en los bibliotecarios que le enviaron la documentación con muy poco tiempo para examinarlo, máxime cuando él afirma que no estuvo el 8 de julio en el Ayuntamiento (aunque sí estuvo a las 12.00 en una concentración ,cuya cita enviaron desde alcaldía, a las puertas del mismo por el crimen de Murchante). "El plazo pasaba en 24 horas y yo no estaba en el Ayuntamiento al día siguiente. La documentación se me pasó con menos de un día de antelación".

Más allá de las explicaciones sorprende que en su argumentario y en su "ir de cara", haga referencia a posibles homenajes a etarras en Tudela, en un tema que tiene que ver con la Biblioteca de Tudela. "No me escondo. Como jamás escondería que estoy en contra de un proyecto. No es mi estilo no ir de cara. Si tengo que censurar el recibimiento a etarras en Tudela, lo haré. Pero estamos hablando de un concurso de bibliotecas. ¿En qué cabeza cabe?".

Finalmente enmarca las críticas recibidas en una "campaña salvaje" de "partidos contrarios a Navarra Suma y algunos medios de comunicación" libran contra él porque es "rentable" su figura. "No puedo dejar que este tema siga adelante para que partidos contrarios a Navarra Suma y algunos medios continúen con la salvaje campaña que se libra contra mi persona sin ningún escrúpulo, utilizando cualquier tema, sea del área que sea, a veces incluso aunque conlleve alarma o acusaciones personales". Concluye señalando que "Toquero empieza a ser rentable para algunos, pero no voy a comulgar con ruedas de molino. Asumo y asumiré mis decisiones, pero jamás lo que se inventen para atacarme".