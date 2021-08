Toquero impidió que la Biblioteca de Tudela se presentase a un concurso de difusión de lectura

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, impidió, al no estampar su firma y enviar la documentación, que la Biblioteca Pública de Tudela se presentara al concurso María Moliner en el que podía haber optado a dos premios que significaban 12.400 euros para la compra de libros por la promoción de la lectura en base a unas actividades denominadas Quedamos en la Biblioteca, realizadas en 2021 en las que participaron casi 700 personas y que generaron 80 nuevos carnets de lector.

Uno de los objetivos se centraba en crear sinergias con centros escolares, residencias de ancianos y centros de integración social. La indignación de los bibliotecarios de Tudela es enorme y califican de "grave" la actitud y el comportamiento del alcalde a este respecto, hasta el extremo de que han enviado un informe a sus superiores dando a conocer lo sucedido. Un informe que ha generado la misma indignación en instancias más altas.

Toquero solo debía estampar su firma, tal y como exigen las bases y avalar las actividades que se realizaron en la Biblioteca entre marzo y junio de este año ya que es el Ayuntamiento quien debe presentarse al certamen para lo que se requiere la firma del primer edil. Los tres bibliotecarios de Tudela realizaron y programaron las actividades con el objetivo de "recuperar y hacer visible a la población de Tudela las actividades tras los confinamientos". Pero el alcalde, tras recibir todos los documentos el 7 de julio a las 13.00 horas (debía de enviarse desde alcaldía antes del día 8 de julio a las 14.00 horas y solo faltaba firmar) señaló que había "un par de actividades del proyecto que me chirrían" y que no habían contado con él para la organización. El plazo finalizó y tras un correo de contestación el 12 de julio de la secretaria señalando que el alcalde les llamará "cuando sepa algo" no han vuelto a saber nada ni a tener ninguna comunicación.El plazo se pasó y desde María Moliner les confirmaron que de Tudela no había llegado ninguna documentación, por lo que no han podido participar en el concurso.

Según denuncian es la segunda "acción de censura" que sufren a manos de Alejandro Toquero y del Ayuntamiento de Tudela este año, la primera fue el 21 de abril cuando impidió que una de las actividades de este programa de difusión a la lectura se realizara al llevarla a cabo alguien que "no es del agrado del alcalde". Se trataba de la presentación del libro de Carlos Aurensanz El tejido de los días, para lo que pidieron una sala en La Casa del Almirante ya que cabrían más personas que las 25 que caben en la Biblioteca. Sin embargo, la gerente de Castel Ruiz les comunicó por teléfono que "el Ayuntamiento no podía ceder el local municipal para dicho escritor, porque no era del agrado del alcalde". Carlos Aurensanz es quizás el escritor tudelano que más libros vende (basados en la historia de Tudela), tras éxitos como la trilogía de los Banu Qasi o La puerta pintada. Desde hace al menos dos años es conocido en Tudela el enfrentamiento que mantienen ambos en redes sociales.

Alcaldía recibió el análisis y los detalles de todas las actividades realizadas en estos cuatro meses, un documento necesario para poder optar a los premios de 2.014 euros y el extraordinario de 10.000 euros que debería gastarse en libros. Estos premios del concurso de animación a la lectura María Moliner buscan recompensan la labor realizada para la "difusión e incentivación a la lectura".

Las actividades realizadas en estos 4 meses han tenido aforo completo, con gran difusión en redes y medios de comunicación y sobre todo "con el agradecimiento del público", realizados todos en las instalaciones de la propia Biblioteca. El certamen está dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes y cuenta con la colaboración dela FEMP. Antes de enviar los documentos hablaron con la concejala de Cultura, Merche Añón, que les derivó a la secretaria del alcalde a quien enviaron un correo con todas las indicaciones de lo realizado.

Tras recibirlo les envió tres preguntas de parte del alcalde, "¿se han realizado ya estas actividades?", "¿quién dio el visto bueno al contenido de las actividades?" y "¿quien del equipo de gobierno dio el ok?" Poco después recibieron una llamada del alcalde para decirles que "un par de actividades me chirrían", que no habían contado con él, que ahora le pedían la firma sin tiempo suficiente para analizar el contenido del proyecto (son 8 folios) y finalmente preguntó el coste (el Ayuntamiento no sufraga ni una de las actividades de la Biblioteca). Desde la Biblioteca le informaron que la concejalía de Cultura conocía todo el programa y que "siempre habían mostrado su satisfacción y la intención de colaborar activamente".

La secretaria les indicó que ese mismo 7 de julio lo iban a tramitar. Los días 8 y 9 de julio pidieron por correo un justificante que mostrara que el Ayuntamiento lo había enviado, sin obtener respuesta. El mismo 9 de julio preguntaron al concurso María Moliner si había llegado la documentación y les indicaron que no "habían recibido nada" desde Tudela.

Finalmente el 12 de julio llamaron a alcaldía y la secretaria les contestó que "no pudo contactar con el alcalde" y que les llamaría "cuando sepa algo". Desde entonces no han tenido ninguna noticia del Ayuntamiento.

En el documento entregado a sus superiores los bibliotecarios señalan que lo sucedido "es un desprecio hacia el personal bibliotecario y la institución, así como hacia los 693 ciudadanos que han asistido a los actos y a los voluntarios que han participado de forma desinteresada".

Todo parece indicar que los "dos actos que le chirriaban" eran la presentación de Carlos Aurensanz (prestigioso escritor con el que mantiene un enfrentamiento personal en redes desde hace dos años) y un certamen de poesía erótica, si bien los responsables no han sabido señalar cuáles eran esos actos. Además indicaron que cuando el Ayuntamiento censuró a Aurensanz no quisieron hacerlo público para no generar polémica.

La Biblioteca de Tudela genera una gran actividad durante todo el año, los eventos que organizaron hicieron que más de 250 personas visitaran la Biblioteca por primera vez y generó más de 70 préstamos. Hoy 2 de agosto, en plenas vacaciones de verano, más de 150 libros salieron de sus vitrinas.