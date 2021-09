Despedida en Villafranca a 'Nómados'

Unas doscientas personas se concentraron ayer en la plaza de España de Villafranca a las 10.30 horas para desear un buen viaje a Iñaki Mayayo y Camino Fernández en su impulso al proyecto Nomados que les llevará a recorrer el mundo en bicicleta. En su primera etapa el reto es llegar hasta Noruega. Un largo camino que ha visto alterada la ruta ya que las tormentas de estos días han convertido el camino inicial hacia Caparroso en un barrizal, así que han decidido ir dirección Milagro. Después atravesarán la sierra de Peñalen hacia Funes, Marcilla y Caparroso. Ambos afirmaron estar muy ilusionados: "Llevamos años queriendo hacer este proyecto y llegado el día los nervios no nos han dejado dormir, pero ha sido bonito vivir el cálido recibimiento de vecinos de Villafranca y otras localidades. Algunos acudieron con sus bicicletas dispuestos a acompañarnos los primeros kilómetros", aseguraron. Iñaki y Camino admiten que no se han preparado físicamente para emprender esta aventura: "Siempre nos ha gustado hacer deporte y estamos en buena forma física", resaltó Camino Fernández. Tampoco tienen planificado realizar un número concreto de kilómetros diarios, "no nos gusta ir con prisa, recalca Iñaki Mayayo y, si te impones un objetivo diario, te sometes una presión que a ninguno de los dos nos gusta". Un viaje anterior les condujo hasta Islandia donde se permitieron el lujo de realizar en un día 3 km, "paramos en un sitio que nos gustó mucho y ya no pedaleamos más ese día". Camino Fernández es de Ochagavia, tiene 21 años y es la mayor de cuatro hermanos. Sin duda, una joven valiente que no tiene ningún miedo a lo que le depare este viaje sin fecha de regreso. Iñaki Mayayo Benito es de Villafranca, tiene 24 años, y su anhelo es emprender proyectos o aventuras que le llenen, le hagan feliz y, a su vez, hacer feliz a las personas con las que convive. La alcaldesa de Villafranca Mari Carmen Segura afirmó ayer que desde que conoció Nomados y quedó "impresionada por la ilusión la fuerza, la vitalidad que Iñaki y Camino le transmitieron", consideró que el Ayuntamiento de Villafranca debía participar: "Me pareció espectacular y otra de las sensaciones que tuve en ese momento fue envidia por la valentía con la que afrontan este viaje en bici por el mundo", subrayó. También han contado con apoyo de varios patrocinadores. Iñaki y Camino llevaban varios años queriendo dar la vuelta al mundo con esa idea tan apasionante como es la de vivir viajando. Vieron por internet experiencias de otras personas y comprobaron que es posible llevar adelante su sueño. La pareja aspiran a vivir viajando, "conociendo el mundo y diferentes culturas, que es algo que siempre nos ha llamado la atención".