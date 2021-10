La anterior junta de Protección Civil de Tudela pide explicaciones a Navarra Suma

La anterior junta de Protección Civil Tudela ha desmentido las acusaciones recibidas por parte de la concejala Erika Navarro, portavoz de Navarra Suma en el último pleno, donde les acusó de "chantajear" y "mentir" por sus declaraciones críticas con la actitud del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.

En una nota desmienten y piden una explicación a la edil por "estas graves acusaciones" y añaden que "nadie ha buscado otros fines que no sean la mejora de la agrupación".

En el último pleno municipal, ante la presentación de una moción por parte de PSN, para reconocer la labor de Protección Civil, la concejala Erika Navarro (responsable de Protección Civil) señaló, haciendo referencia a la nueva junta de esta entidad, "han trabajado por y para Protección Civil de forma generosa sin buscar otro fin. Es lícito luchar por mejorar un proyecto pero ha de ser acompañado de buenas formas no podemos olvidar que una cosa es pedir y negociar y otra chantajear y mentir".

Estas declaraciones hacían referencia a las palabras del anterior presidente, Jesús Peleato, que, junto con la anterior junta, presentó su dimisión porque el Consistorio no atendía sus peticiones. "Desde que entró Navarra Suma todo es decir "gracias" en redes sociales y hacer fotos pero después no vienes a las instalaciones para decir ni cómo estáis. Con otros hemos tenido nuestros más y nuestros menos pero siempre ha habido diálogo con todos. Con Toquero el diálogo no ha existido nunca, siempre se han impuesto, echan balones fuera y siempre la culpa la tienen otros. Están intentando politizar la agrupación y por mi experiencia cuando eso se hace, acaba desapareciendo".