EH Bildu llama a la izquierda a unirse contra "el peor alcalde que ha tenido Tudela desde el franquismo"

Con la intención de que "el peor alcalde que ha tenido Tudela desde el franquismo", en referencia a Alejandro Toquero, salga de la Casa Consistorial y no vuelva a ser alcalde en 2023, EH Bildu Tutera ha lanzado un guante a todas las formaciones de izquierdas de la capital ribera para "dejar las siglas a un lado y unirse para evitar que Navarra Suma repita". La responsable de esta formación en la capital ribera, Edurne León, ha dado así el primer paso público hacia la carrera de las municipales y anuncia que van a iniciar contactos con todas las formaciones (I-E, Podemos, Geroa Bai y PSN) con la intención de buscar una gran coalición, plataforma o unión de todas las izquierdas por que, a su juicio, más de la mitad de Tudela vota a formaciones de izquierdas. "La Tudela de izquierdas existe y esta respaldada por más de la mitad de vecinos y vecinas y no quiere a Toquero de alcalde", ha sentenciado.

León destaca que los partidos de izquierdas tienen la "responsabilidad de que Toquero no vuelva a ser alcalde en 2023 y de responder a lo que pide la ciudadanía". De esa forma quieren evitar que la disgregación del voto que se dio en 2019 en múltiples formaciones de izquierdas, vuelva a otorgar mayoría a Navarra Suma. De hecho, en las elecciones de mayo de 2019, mientras Navarra Suma y Vox sumaron 8.164 (7.765 y 399 votos), I-E, PSN, Podemos, Geroa Bai y CUP tuvieron 8.589 votos (4.827, 2.556, 568, 453 y 185). "Desde Bildu creemos que tenemos la responsabilidad de evitar que Toquero vuelva a ser alcalde en 2023 y de responder a lo que pide la ciudadanía, que es la unidad de izquierda para evitar que Navarra Suma repita", explica Edurne León.

En su apuesta por una unión, el objetivo sería "buscar puntos comunes e impedir que volvamos a tener un alcalde de derechas" que, a su juicio, realiza una política "sectaria y anclada en el siglo pasado. No podemos estar otro cuatro años así con todo el retroceso que ha habido en Tudela". De esta forma incidió (hablando de siglas) en que era hora de "poner por delante los intereses de la ciudadanía por delante de los de EH Bildu. Esperamos que los demás hagan lo mismo. Es momento de que todos seamos generosos".

Tanto el parlamentario Txomin González como León han sido contundentes a la hora de criticar la política de Toquero en estos dos años de legislatura. González destaca su "actitud victimista y conflictiva que no responde a los intereses de la ciudadanía de Tudela, ya que solo le interesa los intereses partidistas de UPN. Lejos de concretar soluciones solo genera frustración y conflicto". También la política tudelana ataca con dureza al primer edil a quien reprocha su "actitud bronca y partidista contra toda persona o colectivo que no tiene su ideología, impidiendo las actividades que no sean de su agrado como pasó con el escritor Carlos Aurensanz o con la aplicación de la ordenanza cívica".

León, en su balance de estos dos primeros años, recuerda el cierre de las excavaciones de San Nicolás, la polémica con Protección Civil, la escasa oferta cultural "trayendo a cantantes machistas" o su "empecinamiento por rehabilitar un estadio en ruinas basándose en un acuerdo con una empresa privada a la que no sabemos qué ha prometido". Para León es una "locura destinar tanto dinero a un estadio para un club cuando hay escasez de instalaciones para muchos equipos en Tudela que incluso tienen que irse fuera a jugar" y pidió que se haga una ampliación del Campus respondiendo a las necesidades del mercado en la Ribera "para que el talento que genera se quede aquí".

La representante de Bildu apunta también el retroceso que ha habido tanto el feminismo como en el euskera, "gobierna desde su ideología para su ideología. Nos encontramos todas las puertas cerradas para hacer cosas en las que no intervenga el Ayuntamiento. Tiene actitudes que roza la línea de lo no democrático".