Toquero da marcha atrás y vuelve a abrir la puerta a que sea Tudela quien pague la reforma del estadio

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, vuelve a echar marcha atrás y abre la puerta a que sea el Ayuntamiento quien acometa la reforma del estadio Ciudad de Tudela. Así lo ha señalado hoy durante la visita al final de las obras del paseo de Pamplona de Tudela. Según ha afirmado, hasta el momento la SAD CD Tudelano aún no ha presentado todavía la petición para la cesión del estadio a cambio de acometer las obras del estadio Ciudad de Tudela que, según el proyecto del Consistorio, tendrán un coste de unos 5 millones de euros.

El club aseguró el 24 de febrero, a través de un comunicado conjunto entre Ayuntamiento y club, que iba a presentar "esta misma semana" la petición, pero mes y medio después esa petición aún no se ha registrado, según ha asegurado el propio alcalde. De hecho Toquero ha apuntado que el año que viene el Ayuntamiento volverá a aportar una partida para seguir acometiendo las 8 fases en que se dividió la reforma, de las que solo se está haciendo la colocación de la iluminación (sin la cual la liga es hubiera bajado de categoría). De esta forma Toquero vuelve a señalar que habilitarán una partida en las cuentas municipales, después de explicar en el mes de diciembre que "estamos trabajando en otra linea con los propietarios del Tudelano que es la concesión de obra pública con ellos, para que ellos asuman la obra y hacer una concesión de obra pública" y aseguró que las conversaciones estaban "avanzadas", algo que negó más tarde la concejala de Deportes.

El alcalde Alejandro Toquero ha asegurado, después de conocerse que el club tiene algunos impagos con algún técnico y comercio por material deportivo, que "estamos muy tranquilos" y negó que eso afectara a sus planes. Sin embargo señaló que "teníamos un proyecto para mejorarlo, en 8 fases. Hemos hecho la primera, así no bajaba de categoría, que son las luminarias. A partir de ahí, si el tudelano no pide esa concesión de obra nosotros seguiremos haciendo el proyecto que teníamos encima de la mesa. Queremos mejorar ese campo porque hace falta una mejora sustancial. Vamos a seguir y en los presupuestos del año que viene meteremos dinero para seguir en las fases. Esta en la mano del Tudelano, si nos pide concesión de obra publica, que a día de hoy no lo tenemos, hablaremos con ellos y si no haremos el proyecto que teníamos encima de la mesa y que teníamos como Ayuntamiento".