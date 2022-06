EH Bildu cierra sin acuerdos la primera ronda de conversaciones con formaciones de izquierdas

EH Bildu Tutera ha terminado la primera ronda de contactos con formaciones de izquierdas en Tudela sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo con ninguna para concurrir de forma unida a las próximas elecciones municipales. Según ha destacado la coordinadora de esta formación en la Ribera, Edurne León, "el camino que hemos emprendido no ha sido fructífero, algunas fuerzas de izquierdas están enrocadas en sus proyectos propios y parece que no son capaces de poner por delante las necesidades de Tudela a las de su proyecto político para Nafarroa y, sobre todo, el Estado. Otras todavía no han tomado la decisión de qué hacer o qué posición tomar".

En este sentido ha señalado que "Podemos e I-E ya anunciaron la senda que quieren llevar, Geroa Bai no han decidido qué van a hacer y PSN ni siquiera respondieron". Pese a todo León ha apuntado que "hasta ultimo momento hay camino por recorrer y están todas las opciones abiertas" y no han desvelado si acudirán en solitario, "habrá que tomar decisiones pero nos mantenemos en seguir por esta senda de momento".

En este sentido han defendido la necesidad de que la izquierda concurra de forma unida ya que "Toquero no tiene un plan para hacer frente a los retos mayúsculos que tenemos por delante, que no es capaz de dar soluciones y estar a la altura de lo que el momento exige. Lo único que ha demostrado Toquero en esta legislatura es su capacidad de fragmentar la sociedad, de gobernar para los suyos, de aumentar la desigualdad, de mentir y de abrirle las puertas al fascismo y al odio".

En la rueda de prensa de Edurne León y el parlamentario Txomin González han destacado la urgencia y la necesidad de la union de las izquierdas ante lo que calificaron de "momento histórico" ya que "a nadie se le escapa que en Tudela estamos asistiendo a un preocupante auge de la ultraderecha, y que, por tanto, es urgente generar un frente de contención ante el machismo, el fascismo y el racismo. Necesitamos romper con las inercias y ofrecer a Tudela una alternativa que sea capaz de enfrentar los retos que tenemos por delante: el mantenimiento, desarrollo y transformación de las estructuras de bienestar, el desarrollo económico de nuestra ciudad y su papel fundamental en la Ribera, la igualdad, la transición energética, la digitalización".