Piscinas de verano

Esta mañana hemos podido asistir, por fin, a la inauguración de las nuevas piscinas al aire libre de Tudela, proyecto que, junto con los nuevos campos de fútbol, se inició en 2017 con el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras han costado 6,6 millones de euros. El discurso del alcalde de Tudela nos ha parecido, y lamentablemente ya no nos sorprende, egocéntrico y muy poco respetuoso, sobre todo, porque ha mentido arrogándose un mérito que no es suyo. En un discurso oficial de inauguración de una obra tan importante para la ciudadanía, hablar de su programa electoral y seguir con su "yoísmo" permanente, está fuera de lugar.

¡Qué elegante hubiera sido decir algo así como "este proyecto es para la ciudad de Tudela y sus habitantes, un proyecto tan ambicioso y complejo que se ha trabajado en dos legislaturas"! Fíjense que ya ni pido que se nos haga una alusión directa. Pero lo que más me ha molestado del discurso han sido las mentiras del alcalde:

— No es cierto que la financiación se haya conseguido en esta legislatura.

— No es cierto que el proyecto se haya hecho en esta legislatura.

— No es cierto que el actual alcalde trabajase en la financiación ya que no era representante público por aquel entonces. Aparte de lo mal que deja a los representantes públicos de UPN y PP de la anterior legislatura.

— No es cierto que los 3 millones del Estado los consiguiera UPN para los campos de fútbol y las nuevas piscinas. No, eso es mentira. Los consiguieron para un nuevo polideportivo, en un intento bastante sucio de torpedear la reforma del polideportivo Ciudad de Tudela, que ya habíamos iniciado, y obligarnos a hacer uno nuevo.

— No es cierto que ellos negociaran nada con el Estado porque fuimos nosotros los que en la anterior legislatura, tras mucho esfuerzo y reuniones, conseguimos que esa enmienda de 3 millones para un "nuevo polideportivo" se cambiase por "nuevo complejo deportivo" y poder usar los 3 millones para las nuevas piscinas, las que hoy hemos visto terminadas.

— No es cierto que los 2 millones de Gobierno de Navarra los peleara él, fueron de la anterior legislatura, a través de una enmienda de IE.

Aparte del discurso cargado de alabanzas hacia su persona, también tenemos que decir que desde Izquierda Ezkerra ya mostramos nuestro desacuerdo con la decisión del equipo de gobierno de gestionarlas de manera indirecta por parte de una empresa. Nosotras defendimos desde el inicio que la gestión debía de ser municipal, tal y como ya hace el Ayuntamiento de Tudela en las piscinas de Ribotas y del Ciudad de Tudela.

Esta decisión política del equipo de gobierno de Navarra Suma ha supuesto que el abono de las piscinas se divida en 2. Por un lado, el abono municipal que cubre las piscinas de Ribotas y las del Ciudad de Tudela y por otro lado, un abono totalmente distinto que únicamente sirve para las nuevas piscinas al aire libre del Clara Campoamor.

Además, en lo que está siendo estos días el comienzo de un verano especialmente caluroso, nos hemos encontrado con que la apertura de las nuevas piscinas, así como del resto de ellas, se ha retrasado mucho. La Ribera se encuentra esta semana en alerta roja ante las altas temperaturas y por desgracia las 3 piscinas públicas al aire libre de Tudela se encuentran a día de hoy cerradas a la ciudadanía. Consideramos que el equipo de gobierno ha vuelto a gestionar mal, con una clara falta de previsión y no ha sabido reaccionar adecuadamente en tiempo y forma.

En relación a las obras, además, nos ha llamado la atención que durante la pasada semana, la brigada municipal del Ayuntamiento de Tudela haya estado realizando trabajos en las nuevas instalaciones de piscinas al aire libre Clara Campoamor. Siempre que hemos preguntado por el estado de la piscinas de cara a su apertura, desde el equipo de gobierno de Navarra Suma nos han contestado que no existía ningún problema, por eso no podemos dejar de preguntarnos qué trabajos han tenido que desarrollarse de forma tan urgente en estas nuevas instalaciones, y si de verdad se encontrarán totalmente listas para el uso y disfrute de la ciudadanía. Y si hay desperfectos en las mismas, por qué no se ha reclamado a la empresa constructora, en vez de acometer arreglos por parte de la brigada.

Hoy el alcalde ha dicho que cumple una promesa, una de las más relevantes de la legislatura, pero en mi opinión, Alejandro Toquero y Na+ deberían hacérselo mirar, porque deja bastante que desear que su proyecto estrella sea el de otro equipo de gobierno, ya que nosotras fuimos quienes conseguimos la financiación y trabajamos el proyecto

Olga Risueño (Portavoz de Izquierda-Ezkerra Tudela)