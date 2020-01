El joven tafallés David Olcoz, agraciado en el popular sorteo de la Noche loca

tafalla - El joven tafallés David Olcoz Blasco, de 24 años de edad, ha sido este año el agraciado en el popular sorteo de la Noche loca que cada año organiza el Club Balonmano Tafalla, coincidiendo con la celebración de la festividad del patrono de la ciudad, San Sebastián, al ser el poseedor del boleto con el nº 8.480. El número premiado coincidía con las cuatro últimas cifras del sorteo de la ONCE del pasado jueves día 9. Este popular sorteo le permite al agraciado poder disfrutar junto a otras tres personas de una cena en la noche de hoy domingo, víspera de San Sebastián (en una jornada en la que son habituales las cenas de cuadrillas de amigos) y de una comida mañana día 20 en el restaurante Túbal, además del desayuno, también mañana lunes, en la cafetería del Horno Artesano, A todo ello hay que sumar las consumiciones gratuitas que podrán degustar a lo largo de la noche de hoy en cerca de una treintena de establecimientos hosteleros de la ciudad.

El agraciado, que es uno de los jugadores del equipo sénior del club organizador del sorteo, recibió el premio en el mediodía de ayer sábado en el kiosco de Javier Inchauspe de manos del presidente del club, Mikel Senosiain. "Cuando me enteré de que yo tenía entre los boletos que me quedé, el número premiado, me llevé una sorpresa y una gran alegría. Pronto se corrió la voz y me llegaron las llamadas y los whatsapp de los amigos, felicitándome y animándome para que contase con ellos para compartir el premio en un día tan señalado como es en Tafalla el de San Sebastián", manifestaba con satisfacción David Olcoz. "Ya hemos hablado con el restaurante Túbal y en lugar de cena y comida, el premio lo voy a compartir con otros siete amigos de la cuadrilla, de forma que mañana (por hoy) iremos ocho a cenar y a disfrutar después de una larga noche que a nosotros se nos puede hacer corta, haciendo un buen uso de los vales de consumiciones, siendo también prudentes en lo que bebamos", señalaba entre risas y una pequeña dosis de picardía.

Tras agradecer la colaboración del sector de la hostelería en este sorteo, Mikel Senosiain apuntaba que el Club Balonmano Tafalla ha sacado a la venta 5.000 boletos con dos números cada uno que se vendían al precio de 1 euro y esto les permite sufragar la mayor parte de los gastos de la temporada de los diferentes equipos. El club, que esta temporada va a conmemorar el 50º aniversario de la fundación de la entidad, cuenta este año con una plantilla de cerca de unos 70 jugadores de ambos sexos, distribuidos en cuatro equipos, uno de alevín y otro de infantil femenino y otros de juvenil y sénior masculino. Aunque no cuentan con el patrocinio de una firma destacada, sí que reciben la colaboración de más de una decena de empresas y de comercios de la ciudad para poder financiar su actividad.