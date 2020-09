"Olite ha perdido más que otros municipios por la suspensión de actos en verano"

Álvaro Chueca (Agrupemos Olite), concejal de Festejos, lamenta la situación y pide a sus vecinos "que no se relajen"

olite – Las fiestas patronales de Olite cierran los veranos de festejos y celebraciones en la Zona Media. En tiempos normales deberían poner el punto final a un verano lleno de actos en el pueblo, sin embargo, para este año el Ayuntamiento pide responsabilidad "para vivirlos con más ganas en el futuro".

Hoy se debería prender el cohete de Olite, ¿qué sensaciones hay ante un 13 de septiembre tan extraño?

–Principalmente de tristeza ante la suspensión, no solo ya de las fiestas patronales, también del resto de festividades que hay a lo largo del verano. También hay cierta resignación, ya que sabemos que no podemos hacer nada al respecto, tan solo cuidarnos más que nunca y seguir todas las recomendaciones sanitarias para evitar nuevos rebrotes que compliquen más todavía esta difícil situación.

La suspensión de las celebraciones ha afectado especialmente a Olite, que es muy activa durante el verano, ¿cómo afecta esto al pueblo?

–Olite-Erriberri ha perdido más que otros municipios en comparación, ya que aquí suele haber una gran cantidad de actividades en estas fechas y hemos tenido que cancelarlas todas, los Medievales, la Virgen del Cólera, las Juventudes.

¿A cuánto ascendía la partida presupuestaria que había para las fiestas?

–Las diferentes partidas destinadas a los festejos de este año superaban los 150.000 euros.

Al no haber fiestas, ¿a qué van a destinar ese dinero?

–Hay que tener en cuenta que ha habido una reducción importante de los ingresos del Ayuntamiento, prácticamente la misma cantidad que corresponde a la partida, debido al cierre temporal de instalaciones municipales, y también por la bajada de tasas como las de las piscinas. Aún así, ese dinero se va a invertir en realizar importantes mejoras en el colegio municipal y en gastos varios provocados por el covid.

¿Va a haber algún tipo de acto estos días?

–En principio no, creemos que hay que dar ejemplo y tratar de concienciar a la gente de que las fiestas están suspendidas, así que por nuestra parte no contemplamos la realización de ninguna actividad en concreto.

Sí que hay un programa especial para este año

–Hemos preparado el programa de fiestas, tal y como se hace todos los años, aunque lógicamente este año sin programación. En el programa se recogen artículos de asociaciones locales y particulares que se animaron a escribir, la publicidad de los comercios del municipio y mensajes donde se recuerda a la ciudadanía que hay que seguir las normas sanitarias en todo momento.

¿En qué consiste la campaña de no fiestas del Ayuntamiento?

–Hemos preparado una pancarta para colocar en la fachada del Ayuntamiento con el skyline de Olite-Erriberri y el eslogan escogido para estas no fiestas: #LasViviremosConMásGanas.

En general, Olite ha tenido una tasa baja de contagios, ¿hay miedo a que como consecuencia de las no fiestas se produzca un repunte?

–Por nuestra parte no es tanto una cuestión de si hay miedo o no, más bien de responsabilidad y tenemos claro que lo que prima en el Ayuntamiento es la precaución y el bienestar de sus vecinos y vecinas. Hacemos un llamamiento a la sensatez y a la prudencia, a ser conscientes de que este año no toca.

En un momento en el que las celebraciones han quedado relegados a un segundo plano, ¿cómo se ha afrontado desde la concejalía de Festejos todas las medidas para frenar la pandemia?

–Hemos tenido en cuenta en todo momento que la salud es lo más importante, así que hemos tratado de adaptarnos en la medida de lo posible a la situación haciendo actividades que fuesen siempre compatibles con las medidas sanitarias.

Por último, un mensaje para los vecinos

–Que se cuiden más que nunca, que aunque es una situación nueva y complicada para todo el mundo saldremos juntos adelante, no tenemos que relajarnos ni confiarnos. El virus sigue estando y hay que cumplir las recomendaciones.

