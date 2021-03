Beire se moviliza por el crecimiento de su escuela rural

beire – El Ayuntamiento de Beire ha decidido dar un paso adelante y convocar movilizaciones para conseguir la ampliación de los ciclos de Primaria en el Colegio Público. Afirman que después de más de dos meses de la reunión mantenida el 14 de enero, el departamento de Educación no ha tomado una decisión al respecto y que alegan estar "pendientes de concluir el estudio pertinente". El Ayuntamiento considera que "están posponiendo la respuesta y no va a haber tiempo suficiente si la respuesta final es la no ampliación". Por ello, ha decidido convocar a la población y hacer concentraciones y pancartas reivindicando la ampliación y "reclamando una educación rural en el pueblo". En su momento, El Ayuntamiento de Beire, las familias del pueblo y la dirección de colegio público solicitaron la ampliación de los ciclos de Educación Primaria hasta completar etapa, ya que actualmente solo se puede cursar hasta el segundo curso. Y es que desde los años 90, cuando se redujo la oferta educativa en el pueblo, el alumnado tiene que desplazarse hasta Olite para continuar la formación escolar.