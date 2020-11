Y va Aznar, y dice...: "Tiene una cara de inútil que no puede con ella"

Debe de ser la nueva política

Arrimadas dijo que no apoyaría los presupuestos si:



- Llevaban las políticas de Unidas Podemos.

- Los apoyaba Bildu.

- Salía adelante la enmienda del castellano en Cataluña.



Las tres cosas han ocurrido y sigue diciendo que los quiere apoyar.



No reírse de Ciudadanos, por favor. — Pablo Echenique (@pnique) November 19, 2020



Sí, la pandemia cuesta mucho dinero



Y va Aznar, y dice...



Revolucionarios, sí, pero con colchón

Alaska ha dicho que Miguel Bosé buscaba siempre fuera lo que no había en España. Aplauso para los pijos de los ochenta con profe nativa de inglés y viajes pagados a Londres. ¡Cómo se abrieron camino entre tanto paleto! Meritocracia. — Pedro Águeda (@pedroagueda) November 18, 2020



Guardiola, el City y el catalán

?? "Tinc tot el que necessito com a entrenador. Continuarem perquè sentim que encara no hem acabat la nostra tasca i queda molt per fer."



Continuarem amb Pep Guardiola fins al 2023! ??



?? #ManCity pic.twitter.com/0QJIfFrLbE — Manchester City (@ManCityCatala) November 19, 2020

Reírse de un partido que ofrece su mano tendida para aprobar los presupuestos de un gobierno en el que tienes una vicepresidencia y cuatro ministerios, eso debe de ser la nueva política. Se ve que no solo no lo hemos captado hasta ahora sino que, cuando por fin la apreciamos con nitidez, no somos capaces de comprenderla. Yo, por lo menos, me declaro incapaz de seguirel razonamiento que expone Pablo Echeniqueen uno de sus últimos tuits, en el que intenta hacer. O yo no entiendo nada o no lo hace Echenique.Tengo la sensación de que, en cualquier momento,por la gestión de la pandemia. Y no es menos cierto que Díaz Ayuso ha usado la crisis para buscar todo tipo de titulares, pero no creo que sea justo este de El Boletín: "Telefónica e Indra se embolsan otros 789.000 euros del Gobierno de Ayuso para el rastreo", porque las citadas son dos empresas capacitadas para el trabajo y porque la pandemia está siendo carísima para todos. Sin excepción. Tanto dice de quien lo hace buscar una excusa estúpida como buscar una acusación estúpida."Tiene una cara de inútil que no puede con ella", eso esen una entrevista a Expansión y que recogen digitales como InfoLibre. Después de ese titular me dan igual el resto de respuestas porque Aznar ha dejado claro que él no ha acudido a la conversación con el periodista dispuesto a hablar de España, del gobierno ni de política, él ha ido a jugar y a hacerse con el escaparate final a base de ocurrencias de sobremesa nocturna y botella de whisky abierta sobre el mantel.Aznar, pero también de la del PP y de la de España, esta vez.Fui a un colegio concertado, estudié en una universidad pública, soy trabajador autónomo y tengo una casa (con hipoteca) y una furgoneta familiar. Ni soy pobre ni soy rico: soy clase media en Bizkaia de libro. Así que no puedo ir de obrero ni a comer a restaurantes de 50 € el cubierto cada día cuando no hay pandemia. Desde mi posición y aspiraciones ajustadas tengo claro lo que no soporto: a quienes van de pobres y a quienes van de revolucionarios cuando tienen un colchón bien mullido sobre el que caer si les va mal. Por fin, 40 años después,El nacionalismo necesita a más personas como Pep Guardiola: un número uno mundial en su trabajo y con una notoriedad a la altura. Una persona y un profesional, además, comprometido con aquello en lo que cree hasta tal punto que ha provocado (o impulsado, pero me da lo mismo) que. Así nos hemos enterado de su renovación en un equipo con las más altas aspiraciones: ganar la mejor liga y la mejor competición continental. ¿Que no le dan bola en España por sus ideas? A él le da igual. Y a los que le seguimos, también.