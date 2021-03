Cuarto día, cuarto traspié

Ha quedado claro

Precisamente les falta educación

Hoy es 20-M

Se refieren al 20M como una fecha señalada por "ultra izquierda" según @elespanolcom

El 20M se están convocando y coordinando manifestaciones negacionistas/ultra derecha, ya saben, por todo el mundo

Pero parece que eso da igual pic.twitter.com/Xeke7QvUaX — mmadrigal (@SoyMmadrigal) March 14, 2021

Cantó está amortizado

se ha debilitado. Lógico: ha demostrado que. Tiene tantas dioptrías que es incapaz de ver que un escaño en la Asamblea de Madrid no merece abandonar una vicepresidencia del gobierno español. Y cuando uno primero siembra vientos y, después, muestra que se ha olvidado del, por lo que es, la tempestad va a por él. Así que, sí, en solo unos días Ábalos se la ha jugado en Vivienda y Calviño con la reforma laboral. Iglesias ya tiene los, así que puede que no haya más ajustes de cuentas, pero a la política se llega con gafas y paraguas.Si unes capaz de entregar suda igual lo que haga después, ya ha dejado claro el. Ha sucedido eny es una de las consecuencias de la moción de censura fallida, la que inició el larguísimo Sainete protagonizado por Iglesias, un actor en decadencia. Pero no la única, porque unha hecho que todo estalle:pero por el sumidero, el futuro de, PP y PSOE se refuerzan absorbiendo lo que pierden los anteriores, yy un departamento de Educación, consumando este absurdo.es una especie de colector:que pulularon por la Falange o el PP de Aznar. Con este núcleo duro se dedicaron a recoger a quienesy a quienes se engorilaban ante la perspectiva de unaolvidando cómo fue la de verdad. No hay una sola manifestación de Vox, en el sentido amplio de la palabra, que hable bien de ellos. Lo hemos comprobado en Sevilla, en otro de sus: "Simpatizantes de Vox llaman 'puta' y 'zorra' a una periodista" (El Plural) porque, para ellos, una fiesta también va de. Lo dicho: fascistas.avisaba en Twitter de que el 20 de mayo, es decir, hoy, hay convocadas en varias capitales del mundode tendencias de derechas. En realidad, Madrigal rebatía la noticia de El Español que hablaba de manifestaciones "de ultraizquierda", argumento que han copiado otros diarios como La Razón. Pero a estas alturas, lo que diga El Español es lo de menos salvo para quienes le necesitan para hacer los coros: Pedro J. Ramírez ha fracasado en su intento deque sea referencia de algo o alguien salvo sí mismo y su clac.En República.com leemos este otro titular: "no descarta ir a uny llama al 'voto útil' ante la 'desaparición' de Cs en Madrid". Este digital no es el único medio que convertido en noticia la última llamada de atención de Cantó. Pero me temo que su camino se ha agotado: Cantóen política y, sí, puede quelas últimas gotas en campaña pero no creo que vaya más allá. ¿Quién va a confiar en un tipo quedespreciando a quienes han sido sus compañeros de filas? Me temo que el telón esta vez cae sobre los escaños que ha ocupado.