A Ceuta, pero no a hacer la mili

Qué momento

El Bizum

Y con los inmigrantes llegaron los bulos

ha demostrado que puede hacer lo que le dé la gana y quemás básica lanzando, como si fueran piedras, a inmigrantes contra España en Ceuta. Con el ataque de Marruecos con seres humanos consumado, "llama al presidente de Ceuta para 'interesarse' por la situación", según El Plural. Anotamos otro gran servicio del rey español a sus súbditos: unaque, según nos vendieron durante el juancarlismo, podía ser como un primo para él y Felipe VI, un primo para el dictador marroquí. Vaya selfie que se están sacando todos.El jefe del estado español se ha limitado a hacer una llamada, y el del gobierno, ha difundido un vídeo a los medios de él viendo la costa ceutí desde un helicóptero. Quien no se ha perdido el evento, como sique se acerca a ver una aurora boreal, es, que no fue a Ceuta ni a ningún sitio a hacer la mili, pero sí va a hacerse la foto: declaraciones a los medios (entrevista a Ana Rosa Quintana, incluida) y encuentro con simpatizantes, así ocupó la mañana de ayer quien los días previos ha señalado a menores y tuitea con el hashtagLa debilidad de España ha quedado a la vista: Mohamed VI puede, amenazar y chantajear cuando quiera. Y el gobierno español queda desnudo no solo ante la oposición y la ciudadanía: Europa mira muyy toma nota de cómo actúan unos y otros (y mide la fortaleza de la democracia en función de cómo se comporta la oposición). Por si todo esto fuera poco, el gobierno español, por medio del controvertido Iván Redondo, da a conocer esta semana, que ya ha sido barrido por una crisis diplomática y humanitaria en unos pocos kilómetros.La expresión delno es mía, sino de un tuitero que traigo recurrentemente a la columna, Niporwifi, y la noticia, de El Independiente: "El Gobierno da 30 millones a Marruecosen plena crisis en Ceuta". Un pago que debe compensar el esfuerzo logístico pero parece que también compensa la decisión de traer a España a Brahim Ghali, de, que ha sido ingresado en Logroño con coronavirus y una identidad falsa. Ese ingreso habría sido el detonante o la excusa, que uno nunca sabe cuando, para el uso por parte de Marruecos de personas contra España.La correlación no suele fallar: con el incremento de(los pobres, claro, que los ricos son "viajeros que se instalan") surge tambiénEn Maldito Bulo han desmentido ya casi una veintena: no ha ardido ningún colegio, ningún coche, ninguna iglesia, ni ningún supermercado en Ceuta, no ha sido apuñalada ninguna mujer ni ningún inmigrante a manos de otro, ningún inmigrante ha violado a nadie, ni ha habido robos a punta de navaja, ni ocupaciones de viviendas por la fuerza, y sí, lo que sí ha habido es laque en la web han detectado rápidamente.