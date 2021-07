Machismo en La Razón

Ariarne Titmus, ganadora sin nombre

- Buenos días. Soy Atleta Profesional, la mejor en mi categoría, y tras ganar el Mundial, me he impuesto en los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Ari..

- Si, muy bien. Felicidades, mona. La llamaremos "la admiradora de Nadal" pic.twitter.com/YmGFlbxmLZ — Satanislavsky (@Satanislavsky) July 26, 2021

Yolanda Díaz, engrasa relaciones

Postergado debate del estado de la nación

Mercedes, giro con sobrecoste

Eliminar las pruebas del crimen y salir huyendo, el escenario ideal para delincuentes. Si hablamos de las redes sociales, el símil sería borrar el mensaje y hacer como si nada hubiera sucedido. Suprimir las huellas en el primer caso es complicado, en el segundo, imposible. El presentador de televisión,, tras ver su nombre en un tuit sobre su expareja, la tenista,, acusa de machismo a La Razón porque(€) sólo porque soy un HOMBRE famoso". La vergonzosa respuesta del periódico ha sido borrar su tuit, pero el rastro nunca desaparece.Por si no teníamos bastante, infinidad de usuarios recogen, en el mismo diario, un titular que no deja lugar a dudas. Refiriéndose a la victoria de la nadadora australiana,, publican así la noticia: "La admiradora de Nadal que ha destronado a Ledecky en los 400 libres". Ignoramos lo que indica la hoja de estilo del periódico de Paco Marhuenda, tal vez sus redactores deban, porque obviar, en la parte más visible de una crónica, el nombre de la ganadora de una competición es poco entendible para cualquier profesional. Desde luego, esto no lo enseñaban en la facultad de periodismo.La vicepresidenta,, se está reuniendo con alguno de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, con el fin de acercar posturas de cara a la aprobación de los nuevos. Se adelantan así a laque emprenderá en septiembre la titular de Hacienda, María Jesús Montero, intentando engrasar las relaciones con sus socios, un tanto enrarecidas tras el último pleno del Congreso. Parece que la líder de Unidas Podemosy esperemos que inaugure una etapa de mayor sosiego político dentro del ejecutivo.Una de las más importantes sesiones del Congreso de los Diputados es el, una especie de examen sobre la gestión del Gobierno. Largo tiempo ha pasado desde el último, en concreto fue en 2015. Aunque su convocatoria no es obligatoria,, la excepción se produce en aquellos en que se han celebrado elecciones generales y cuando han pasado solo unos meses de estas, y por tanto es pronto para hacer un balance general. Una exitosahan postergado aún más esta cita. Sin embargo, numerosas voces piden a Sánchez su inmediata convocatoriaEl fabricante de coches,, acaba de presentar su nuevo. Como es habitual, viene con un equipamiento de serie al que se le pueden ir añadiendo extras. Asientos de cuero, suspensiones deportivas, llantas de aleación, faros led o navegadores de última generación suelen ser complementos habituales fuera de tarifa. Lo curioso en este caso es que, rotando en mayor medida sus ruedas traseras, disminuye el diámetro de giro de 11,9 a 10,9 metros, para lo que hay que. Tal vez lo próximo sea pagar una cuota mensual para que el coche frene.