El precio de la electricidad genera un nuevo conflicto dentro de Podemos

Juan Marín, cuestionadas condolencias

Juan Marín @JuanMarin_Cs esta preocupado por la violencia de género en Andalucía, excluyendo los programas de atención a las víctimas de violencia de género, mientras gobierna con la ultraderechita. ??



Cerro del águila pic.twitter.com/bHKKtSdhHm — Jorge??? #SíSePuede (@JL_SR2020) August 11, 2021

Podemos, promesas incumplidas

La ultraderecha siempre presente

Un acosador haciéndose pasar por periodista y acosando a un periodista. A @TwitterEspana no le importa. Un abrazo @iescolar pic.twitter.com/H7JNclLgOh — Xabier Lapitz (@Xlapitz) August 10, 2021

Cabreo por el cambio climático

El cambio climático tiene origen antropogénico, eso es indiscutible. No voy a debatir sobre eso.



ESO SÍ.



Hay un matiz muy importante. La culpa de cambio climático no es mía, ni tuya, es de grandes fortunas que llevan haciendo lo que les da la gana siglos. — Myles ?? (@Mylestring) August 9, 2021

Ibai y Messi, dos estrellas

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

Nuevo crimen machista, en este caso en Andalucía, y así, día tras día, nos levantamos soportandoEl mensaje de condolencia del vicepresidente andaluz, Juan Marín, es contestado con un dato nada alentador. Mientras el coordinador de Ciudadanos manda apoyo a los familiares de la mujer asesinada, le recuerdan que su gobierno excluyó de losMuchos ven detrás de esta medida la mano de la ultraderecha, junto con la complicidad del ejecutivo con estos negacionistas de la igualdad y de las agresiones a las mujeres por el hecho de serlo.Se avecina la enésima marejada en Unidas Podemos,y su incumplida promesa de que las familias verían disminuidas sus facturas, serán el nuevo caballo de batalla. Según recoge Economía Digital, varios dirigentes de la formación morada critican duramente la inacción de sus compañeros de gobierno. Recordamos que esta rebaja figura en elademás marcada como medida imprescindible. De momento, las acciones tomadas son calificadas como "parches" y exigen más contundencia a la hora de reclamar soluciones realmente eficaces. Mientras tanto, la escalada de las tarifas parece imparable.Como podrán comprobar, casi a diario,Desde múltiples frentes y con variados protagonistas atacan todo aquello que no suena al son de su música. Con el cartel de abierto por vacaciones tenemos a un viejo conocido, Alvise Pérez, azote de todo aquello que no comulgue con sus ideas.director de El Diario, mostrándole en su lugar de vacaciones mientras le recrimina el elevado coste de la vivienda que posee. Nuestro compañero de ETB, Xabier Lapitz, pone el foco sobre la habitual inacción de Twitter por estos hostigamientos.El cambio climático comienza a ser innegable, elasí lo ratifica. Sin embargo, desde Twitter, la bióloga @Mylestring no ha ocultado su tremendo enfado ante la ausencia de autocrítica en el mensaje de la organización mundial. Recuerda la científica que: "La culpa de cambio climático no es mía, ni tuya, es de grandes fortunas que llevan haciendo lo que les da la gana siglos".y mientras sigan manteniendo sus privilegios a la hora de producir residuos contaminantes, la humanidad no avanzará sino hacia la destrucción del planeta.Al margen de lo puramente biológico, si quisiéramos definir el término viral, deberíamos citar a Ibai Llanos. El streamer bilbaíno es una especie de rey Midas de la popularidad en redes sociales. La, antes de poner rumbo a tierras parisinas, es buen ejemplo de ello. Una velada sorpresa, cortesía del, unos paparazzi en la puerta y la gracia y soltura de Ibai, contándonos las peripecias de su entrada en la mansión y su asombro ante la estrella del futbol mundial, son el coctel perfecto para que su narración traspase fronteras y sea vista por millones de personas.