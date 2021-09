Las lecciones de Mbappé

Lección 1. La prensa

Mi cerveza nocturna va en honor de todos esos informadores que tienen interiorizado hasta el tuétano que ningún club tiene derecho a manejar más pasta que su Real Madrid y que cualquier club está obligado a ceder a los deseos blancos cuando quiere a alguno de sus jugadores. — Jon Larrauri (@7LARRA7) August 31, 2021

Lección 2. Los negocios

Llamadme loco, pero apostaría a los que hasta ayer elogiaban a Florentino por su capacidad negociadora al ofrecer 200m por Mbappé, asegurarán que la jugada maestra del presidente es conseguir que llegue gratis dentro de un año. — Jon Rivas (@jonjrivasa) August 31, 2021

Lección 3. La humildad

Un periodista en Gol acaba de decir que deberían prohibir a un club que le sobra la pasta como el PSG decir que no a una oferta tan elevada como la del Madrid. Lo juro, lo acaba de decir — Mikel Recalde (@MikRec) August 30, 2021

Lección 4. La geopolítica

El PSG es un asunto de Estado para Qatar, y forma parte de un plan que llegará hasta 2030. Vender a un futbolista que impactaría negativamente a un Estado que depende de su imagen positiva del fútbol, no es el mejor plan para el Emir. https://t.co/w57TS0lZj1 — NIPORWIFI © (@niporwifi) August 30, 2021

Lección 5. La vergüenza torera

Al final,. ¿Cómo ha podido suceder? Haremos nuestras cábalas y desarrollaremos teorías propias porque de la prensa especializada en el Real Madrid poco se puede esperar, desgraciadamente (y esto es un borrón en la cuenta de todos los periodistas, sin excepción): han sido portavoces de Florentino Pérez (ya ni siquiera de la institución), al que han alabado empalagosamente, han creado villanos (el emir y Al-Khelaïfi), y han glosado la figura del jugador acentuando su supuesto madridismo. Después de un fracaso semejante toca hacer autocrítica o, por lo menos, crítica.Entre los muchos piropos que ha recibido esta semanase repite el de gran negociador. Un negociador tan bueno que empezó ofreciendoy una fecha límite y ha acabado poniendo 200, según esos mismos periodistas, a última hora del mercado de fichajes. ¿En serio eso es negociar bien? ¿En serio nadie va a reconocer que se equivocó o, cuando menos, que exageró sin darse cuenta? Pero esto no ha acabado: si el año que viene Mbappé llega libre al Real Madrid lo hará con una prima de fichaje y un sueldo anual escandalosos porque, como todo el mundo sabe, Pérez negocia muy bien.Para el Real Madrid y para el FC Barcelonahan sido la otra parte en su propio juego, han visto cómo otros se llevan a los futbolistas y han sentido el desprecio durante las negociaciones cuando el de enfrente te considera más pequeño. Esto ha dolido a directivos, aficionados y a periodistas que se dan cuenta de que ya no defienden al pez más grande, perdiendo los papeles: "En Gol acaban de decir que deberían de prohibir a un club al que le sobra la pasta como el PSG decir que no a una oferta tan elevada como la del Madrid", tuiteaba Mikel Recalde.¿Por quépor un jugador que acaba contrato al final de esta temporada? Porque el club no necesita el dinero y su propietario, el emirato catarí, prefiere tener el mejor equipo posible. Y también porque se lo permiten: parece que las reglas del famoso "fair play financiero" no son aplicables en su caso. Todo lo sucedido ha compuesto un mensaje que no podemos dejar pasar: Catar, que es una dictadura, va a hacer lo que quiera en cualquier lugar del mundo porque tiene dinero para ello, no se sujetará a normas que con aplicables al resto, y poseerá lo que le dé la gana.No debemos olvidar que este sainete de 200 millones de euros (más la ficha anual del jugador) lo ha protagonizado el mismo "héroe" que hace solo unos meses anunció en "El Chiringuito" que destrozaba las competiciones tradicionales porque una superliga era lo único que podía salvar de la ruina al suyo y al resto de clubes "ricos". Ese es el nivel de falta de vergüenza, ese es el personaje que lo maneja todo y ahora se ha encontrado, por fin, con un antagonista más fuerte. Pero esta historia no termina: "Madrid, Barça y Juve fichan a un 'lobby' para 'vender' la Superliga a políticos, periodistas y funcionarios de la UE", según InfoLibre.