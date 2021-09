Nadie quiso parar a los fascistas que se manifestaron en Chueca

Esto solo acaba de empezar

???? Zorionak Kayak-Surfeko Euskal Selekzioari, Europako txapelketan lortutako emaitzarengatik. Zorionak talde osoari! ????? pic.twitter.com/DTRi0xuNvJ — Iñigo Urkullu (@iurkullu) September 19, 2021

Tontos de campeonato

??Siento vergüenza ajena por los hechos vividos en el Parque esta noche. En realidad, sean donde sean.



??Entiendo la necesidad de disfrutar de la Juventud. La gran mayoría lo hace de forma saludable y respetuosa. A esa gran mayoría, mi agradecimiento y consideración. — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) September 19, 2021

No quisieron pararlos

La carta de José Luis Roberto, líder de España 2000 (los de Chueca) contra Abascal por llamarlos "cloaca socialista" hará las delicias de antropólogos, entomólogos y zoólogos en esta mañana volcánica. pic.twitter.com/Rj3BLGpWS0 — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) September 20, 2021

La idiotez rebosa

El fragmento malicioso es ya viral y pocos se darán cuenta de que estaba editado con ánimo de convertirse en basura fabricada para reírse de alguien. Por cierto, la chica se llama Isabel Zubiaurre. Es doctora en física y meteoróloga. Listos, que sois unos listos. ?? — Luis Cortés Briñol (@luiscbrinol) September 19, 2021

Claro que es el momento

Esta semanaha competido como un país más en, y con éxito. Y en breve lo hará también en pádel. Tenemos que convertir estos movimientos en inercia y dejar que la piedra enorme ruede y se lleve por delante lo que se tenga que llevar, básicamente, la voluntad de que Euskadi noy no debilite las selecciones respaldadas por el estado español. Pero esto, como muchas otras cosas, tiene que cambiar, y el momento es este, por lo menos, para poner la pica en Flandes. A ver si tirando de expresión castiza los que no quieren se dan por enterados.Este fin de semana, Euskadi se ha llevado triunfos en sokatira, kayak surf e idiocia: las y los miles de jóvenes que se concentraron en elcomparten el preciado trofeo a tontas y tontos de su pueblo, villa o capital del mundo. Y no, no estoy criminalizando a la juventud, que no se me pongan estupendos quienes aprovechan el Pisuerga y cualquier otro río revuelo cada día: estoy señalando a quienes sí estuvierony el esfuerzo de muchísima gente desde el comienzo de la pandemia. La mejora también es imparable, pero tiene que llegar.Nadie quiso parar a losque sees evidente. La investigación del gobierno español para saber cómo se permitió la marcha facha no reparará el daño hecho, sobre todo, a la imagen de España en el mundo. Porque lo que vimos fue, sobre todo, chusco, como muestra Juan Soto Ivars en Twitter: "La carta de José Luis Roberto, líder de España 2000 contra Abascal por llamarlos". Es precioso el momento en el que Roberto intenta que los manifestantes parezcan las víctimas porque, según su relato, un "marica oso" "con barbas hasta las tetillas" les llama fascistas desde un balcón "golpeando una sartén".Prefiero pensar que quien ha cortado el vídeo que se ha viralizado en Twitter (para cloaca, esta), en el queparece que "pide consejo para ver", es solo un tonto en busca de popularidad. Prefiero pensar que no hay maldad en esa manipulación, porque como recuerda Luis Cortes también en Twitter, esta"es consciente de que la pregunta, así formulada, no tiene sentido. Añade al instante: 'No cómo se apaga un volcán, obviamente". Es decir: el vídeo ha sido cortado con mala leche para dejar mal a Zubiaurre€ Y para demostrar cómo es el día a día en Twitter.Laconlleva la destrucción de todo lo que pille la lava a su paso. La famosa "fuerza de la naturaleza" sobre la que tantas veces hemos leído estamos viéndola ahora a unos pocos miles de kilómetros de Euskadi. Y es. Pero lo que vemos es también absolutamente excepcional y tiene un punto de, así que sobren las críticas, sobre todo, en redes sociales, por que hayae incluso periodistas que estén buscando las imágenes que construirán nuestros recuerdos futuros y por acercarse a la ladera en plena evacuación. No se trata de turistas con un móvil, no les tratemos así.