Es lógico que miremos a Ucrania

Por la libertad de prensa

Un mes detenido e incomunicado. Por la libertad de prensa, por la libertad de Pablo González #FreePablo pic.twitter.com/au9TUisEQW — #FreePabloGonzález (@FreePabloGonz) March 28, 2022

La noticia

No hemos aprendido nada

Valentía

Valentía. Niñas, mujeres, hombres jóvenes valientes arriesgándose a salir a la calle contra los talibanes en #Kabul por la prohibición a las niñas de ir a la escuela en #Afganistán. Un país que pocos recuerdan, lo mediático duró sus 2 semanas. #feminismopic.twitter.com/7Wf4cfn0Lb — Imane Rachidi ????? (@Imanerachidi) March 27, 2022

Todo mal

Es muy difícil justificar e incluso explicar que el periodistasiga detenido y, además, aislado (ni su familia ni su abogado han podido ponerse en contacto con él) en Polonia bajo la acusación de ser un espía ruso. Aunque lo fuese, ni siquiera en la Polonia más filofascista que hemos conocido. La condición de periodista de Pablo González lo agrava todo, porque su retención atenta, además, contra la libertad de prensa de un modo innegable. Todas y todos los que ponen, sin excepción y con la excusa que sea, forman parte del mismo bando.Si ayer no se hubiera cumplido un mes de la detención de Pablo González la noticia con la que abriría esta columna, sin duda, sería esta: "La Justicia decreta epor no pagar las obras de su chalet de lujo. El Supremo le condenó a pagar 63.183 más intereses y las costas del juicio el pasado diciembre y aún no lo ha hecho" (El Plural). Ahí tenemos al de Vox, hablando en la tribuna de "la España que madruga" ya quien las acometió. ¿Doble moral? Me temo que no, que su moral es una y única, y la exhibe con sus actos.¿Prefieroque el ruso? Sí, sin duda.ni con otros como él. También preferiría pagar más por las mascarillas y otros productos manufacturados, por ejemplo, y. Y preferiría hacer un, es decir, viajar menos, y no depender de sultanatos y emiratos. Pero parece que me quedo solo y que la ciudadanía no está dispuestos a sacrificios para debilitar a los sátrapas: según Borrell en El Independiente,. La consecuencia será que habrá más petróleo en el mercado".: es un conflicto en territorio europeo y es una invasión en la que se ha truncado la vida de millones de personas cuyo día a día podía ser el nuestro.y que lo hagamos no niega la existencia de otros conflictos, de otra población que sufre ni de otros actos heroicos: la periodista Imane Rachidi nos mostraba en Twitter unos segundos de la manifestación de "niñas, mujeres, hombres jóvenes valientes arriesgándose a salir a la calle contra los talibanes en Kabul por la prohibición a las niñas de ir a la escuela en Afganistán".Sé que la torta que Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Óscar está mal. Sé queque ha hecho sufrir a una persona, en este caso, Jada Pinkett Smith,. Sé, porque lo he leído, que el enfrentamiento entre Rock y Smith no empezó ayer. Estoy seguro de que la mujer de Will Smith. También sé que quien defiende a los suyos incluso arriesgando su propia integridad o imagen no merece mi crítica. Y sé que el de. Por eso, al contrario que la mayoría en Twitter, no tengo una posición definida ni la defiendo como me fuera algo en ello.