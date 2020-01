Carta a la experiencia

Me alegro de que el Partido Socialista lidere el Gobierno, tanto del Estado como de Navarra, aunque no es mi mayor deseo. Me alegro de que el señor Santos Cerdán sea la clave de todo esto. Consecuencia del fracaso (experiencia) en la pasada legislatura del Partido Socialista en Navarra, que no pintaba nada en las decisiones para gobernar Navarra e iba en caída libre, porque sus votantes ya no creían en él; consecuencia del fracaso, digo, Santos Cerdán les hizo ver en Madrid lo que les iba a pasar si seguían en esa línea de centro derecha: parecían portavoces de UPN y del PP. Y la situación cambió en Navarra como consecuencia del cambio en Madrid. Me alegro de que se haya incorporado a este nuevo lado y unidos podrán por fin dejar a un lado a UPN, que le está pasando lo que al PSN antes: caída libre.

Resumen y punto final de una experiencia. De momento. Eroriz, eroriz, oinez ikasten da. Cayendo se aprende a andar.