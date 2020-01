Escuela infantil en euskara para Antsoain

En Antsoain no hay escuela infantil en euskara, y no parece que el Ayuntamiento tenga intención de darle solución próximamente. Madres y padres llevan meses movilizándose, enviando escritos, encerrándose en el Ayuntamiento... pero sin recibir respuesta positiva alguna. El Ayuntamiento no cumple su propia normativa: de las nueve personas educadoras de la escuela infantil por lo menos 6 deberían ser bilingües, pero eso no se está cumpliendo actualmente. Siendo la mayor parte de la plantilla interina, el Ayuntamiento debe realizar la convocatoria para contratar personal fijo que cumpla con el perfil, pero no tiene voluntad para ello. Mientras tanto, la mayoría de las peticiones y preguntas de madres y padres no reciben respuesta. ¿Hasta cuándo?

Con UPN en el poder se ponen todo tipo de trabas al euskara, pero cuando partidos euskaltzales están al frente de las instituciones (en Antsoain gobierna EH Bildu) muchas veces esas trabas persisten. Ánimo a las madres y padres de Antsoain; en Antsoain, Lezkairu en toda Euskal Herria... ¡Queremos escuelas infantiles en euskara!