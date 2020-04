Desalojo de viviendas en la calle Mayor

El #quedateencasa no vale para el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. La PAH del Casco Viejo pedimos una inmediata solución habitacional para las personas desalojadas. Una se queda impactada, ¿será verdad? ¿O es uno de los miles de bulos que circulan por las redes?Es difícil entender que en una ciudad donde no hay vivienda de alquiler, porque la política desarrollada durante años de construir para vender y de primar el derecho de propiedad privada frente al derecho a la vivienda nos ha dejado un raquítico parque público de alquiler, se apliquen políticas de impacto y represivas en plena pandemia del COVID-19 que conlleva una crisis social muy importante, todavía sin evaluar, además de la crisis sanitaria. Exigimos que de inmediato se facilite una solución habitación digna para las personas desalojadas, en los pisos que Navarra Suma, con el alcalde Enrique Maya al frente, mantiene cerrados. Pisos que son patrimonio de la ciudad y que deben servir para cumplir el interés público y común, recobrando su cometido de vivienda para uso social.Hoy en Iruña no hay vivienda para independizarse la gente joven, no la hay para familias monoparentales con niños y niñas, no la hay para personas migrantes, no la hay para personas separadas, ni para personas mayores con muy pocos ingresos... y en una sociedad donde hay mucha gente de diez, también la hay que discrimina por pobreza, racismo y género. Y es lamentable que tengamos un Ayuntamiento que, en lugar de luchar por ello y defender los derechos de la ciudadanía, aborde, conculcando el decreto del Gobierno que prohíbe desahucios en plena pandemia, el desalojo del número 14 de la calle Mayor de Pamplona, de propiedad pública.Sin ánimo de igualar las problemáticas y solo para evaluar la conciencia social, moral y ética, la PAH del Casco también hemos pedido solución para la cantidad de mujeres con niños y niñas que viven hacinadas junto a sus cosas en habitaciones de pisos patera. Cuando un niño no tiene ni su espacio en la vida y además se le exige vivir encerrado sin salir con otras personas en 9 m2, y hay un Ayuntamiento que no ha reaccionado todavía, algo serio pasa. Ya hace 10 días que pasamos listas con más de 80 familias en circunstancias graves de hacinamiento en plena crisis del coronavirus y no hay reacción... se mantienen cerradas más de 57 viviendas en el Ensanche más otras 70 en el barrio San Pedro, más no sabemos cuántas más en el Casco Viejo, de PCH.La PAH del Casco animamos a la ciudadanía a defender el derecho a la vivienda y a tener empatía con tantas personas que sufren su carencia. No es un problema individual, es un problema colectivo originado por una clase política que sigue pensando que los solares y el ladrillo son negocio.